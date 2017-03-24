任容萱挑真珠送娘親 盤算自己戴

2017-03-24

〔記者王瀅娟／台中報導〕任容萱出席MIKIMOTO台中新光三越專賣店重新開幕活動，透露媽媽、姊姊都是MIKIMOTO的愛好者，適逢任爸任媽結婚40週年，她打算趁出席活動看看有沒有適合媽媽、自己也喜歡的南洋珠珠寶，給媽媽的珠寶盒添新品！

任容萱表示，媽媽是懂得犒賞自己的女人，平時就會買珠寶給自己戴，又特別偏愛真珠，姊姊Selina之前也曾送媽媽一套MIKIMOTO結合蘭花（其實是薔薇）墜飾的真珠珠寶，讓媽媽心花怒放。由於任媽已擁有不少日本珠珠寶，因此任容萱將目標鎖定南洋珠，要挑個適合媽媽、自己也喜歡的款式，「珠寶適合傳家，將來很有可能會是我的！」她原本以為大顆的南洋珠項鍊她戴起來會顯老，沒想到效果相當華麗，「而且象徵海洋的鑽石墜飾還可以拆下單獨當鍊墜佩戴，我很喜歡這樣的設計。」

MIKIMOTO台中新光三越專賣店擴大坪數重新開幕，以深海藍搭配珠光白打造既清爽又深邃的全新店裝視覺，雕刻波浪牆面更加深品牌與海洋間的聯想。台灣副總經理周美娟表示，大台中地區顧客特別愛獨特設計的珠寶，因此未來會在此店展示更多頂級珠寶。全新Day and Night系列也在此店首度亮相，靈感源自光照海面的閃耀，以金色南洋珠代表日光、白色日本珠象徵月光，搭配由18K白金打造的波浪線條墜飾。此系列耳環與墜鍊均採用垂墜設計，佩戴時搖曳生姿，更符合海面波濤起伏光耀的靈感。