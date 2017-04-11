S8三星最大機王 5.1開賣 歷代最大螢幕24,900元起 15天內不良品可換新

2017-04-11

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞揹負挽救形象的三星新旗艦「救命機」S8系列全球4月21日首波上市，台灣宣布5月1日開賣，5.8吋S8售價24,900元、6.2吋S8+則27,900元，皆為64GB版本，隨盒附贈AKG by Harman耳機。

4月17日至25日開放紫灰、金二色預購，預購者能於4月28日搶先取貨，且可獲得4,000元原廠配件購物金。

三星S8系列擁有5大亮點，包括超大螢幕占滿機身，堪稱三星歷代屏占比最大的手機；導入人工智慧Bixby，手機會學習使用者習慣，不斷變聰明；虹膜辨識用在行動支付，快又安全；前鏡頭加入自動對焦；搭配DeX行動工作站，讓手機變電腦。

為刺激銷售，除了預購優惠，此次回饋多，另有5月底前購買，享有2,500元原廠配件購物金；不限通路刷台新、玉山、花旗卡加碼回饋2,550元。此外，S8系列用戶皆擁有VIP禮遇，提供保固內2小時快修；購買15天內新品不良，非人為損壞可至原通路更換全新品；免費到府收送維修等服務。

雖然外界仍看衰S8系列難以完全擺脫Note 7陰霾，但南韓市場已經傳出佳績，南韓上週五預購起跑，傳出首二日銷量突破55萬台，不只是上代S7的5.5倍，也超越Note 7。台灣三星行動與資訊事業部副總經理李元榮表示：「台灣最近高階手機市場顯得停滯，S8目標力拼首月衝上單機銷售王。」

至於先前承諾Note 7用戶的S8購機優惠，昨日釋出詳細規劃，台灣三星指出已將Note 7用戶列入VIP名單，具備保障預購名額，且有1年內5折維修1次，因為並非實機折價，部分Note 7用戶嫌不夠優惠。