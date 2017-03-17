2016年台灣智慧機銷售874萬支 年衰18％
〔記者王憶紅／台北報導〕根據IDC（國際數據資訊）2016年手機市場調查報告顯示，2016年台灣手機市場總量919萬支，年衰退17%。其中，智慧型手機數量佔整體的95%，合計874萬隻，與2015年相比，衰退18%，是智慧型手機自進入台灣市場以來，第一次出現衰退局面，並出現高達雙位數的負成長。
市佔率三星第一、蘋果第二
在智慧機表現方面，Samsung（三星）以22%的市佔，獨占鰲頭，其次為Apple （蘋果）的20%，Asus（華碩）以18%市佔率名列第三，第四名的HTC（宏達電）市佔15%，而Sony（索尼）則以9%的市佔穩坐第五。值得注意的是近期在中國與全球表現亮眼的OPPO，更以204%的年成長率，超越Infocus（富可視）、LG（樂金）、Xiaomi（小米），躍升2016台灣智慧型手機市場的第六名。
IDC資深研究經理嚴蘭欣表示，，2016對大部分的手機品牌廠商來說是相當具有挑戰的一年，在智慧型手機市場愈趨飽和，產品差異性縮小，主要功能於相機表現、指紋辨識、防水防塵等已廣泛出現在多數中高階機種。在螢幕尺寸、外觀設計、軟硬體表現上已無顯著區隔下，驅使不想僅利用價格比拼的廠商，只能更強調特殊功能如雙鏡頭設計、動態或靜態攝影表現、快速充電、電池容量、材質工法等更細部的話題與技術表現。
2016台灣智慧型手機市場，在多數一線品牌均呈現年度負成長的狀況下，Samsung（三星）獨占鰲頭，拿下台灣全年出貨量第一，以22%的市佔領先Apple （蘋果）。雖然歷經Galaxy Note 7電池事件，三星倚賴Galaxy Note 5、Galaxy S7 Edge與Galaxy J7系列力挽狂瀾，成功領先Apple兩個百分點。而在台灣第一次列於iPhone新機首波發貨國家的助攻下，Apple以20%的市佔位居第二。Asus（華碩）也在Zenfone 2 Laser與Zenfone 3熱銷下，以18%市佔率名列第三，領先第四名的HTC（宏達電）三個百分點，而Sony（索尼）則以9%的市佔穩坐第五。值得注意的是近期在中國與全球表現亮眼的OPPO，更以204%的年成長率，超越Infocus（富可視）、LG（樂金）、Xiaomi（小米），躍升2016台灣智慧型手機市場的第六名。
展望2017年的智慧型手機市場，由於台灣已進入成熟市場的高原期狀態，Android（安卓）陣營更因為競爭者多，若無特殊規格、產品話題性或品牌優勢者，勢必陷入價格戰的泥淖，出貨量亦難達到巨幅成長。但自成一格的iOS則受惠於市場對10週年版iPhone的期待與話題，成為2017年唯一可預期小幅成長的作業系統。但鑑於iPhone新機下半年始發表，主要成長力道亦預計會爆發在2018年。
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