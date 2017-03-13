挑戰三星AMOLED JDI計劃2018年量產軟性LCD
2017-03-13 09:32
〔記者陳梅英／台北報導〕三星帶動OLED面板投資熱潮，近期許多中國面板廠陸續宣布投資軟性AMOLED，目標在2018年以後陸續投入量產，日本顯示器（JDI）採不一樣戰略，JDI在開發軟性OLED的同時也使用TFT LCD開發Full Active Flex面板，而非單純鎖定AMOLED，JDI計劃在2018年開始量產Full Active Flex的軟性LCD面板。
IHS Markit指出，JDI於2017年初宣布已開發被稱之為Full Active Flex的技術，該技術在採用塑膠基板，達成軟性TFT LCD設計，而JDI將首先將其應用在智慧型手機的5.5吋的Full HD LCD面板上，JDI並在其技術展會上展示樣品。
目前，AMOLED利用其先進的軟性顯示設計引領著智慧型手機面板市場，如三星Galaxy Edge系列的弧形邊緣顯示面板。Apple也即將在其2017新iPhone中採用AMOLED。
在行動裝置市場，AMOLED持續挑戰著TFT LCD技術，三星顯示（SDC）已經在AMOLED市場占據了10年的主導地位。2016年三星顯示AMOLED面板產能及出貨達到了近4億片，並在2017年挑戰5億片以上。
為此，雖然許多中國面板廠如京東方、天馬、華星，國顯、以及和輝等宣布投入AMOLED建廠，目標在2018以後陸續投入量產。然而，由於使用精細金屬掩模的蒸鍍工藝，實現AMOLED量產頗有難度。
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