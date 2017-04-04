活水保濕亮眼凝乳 呵護眼周

2017-04-04

〔記者邱巧貞／台北報導〕法國芳療保養品牌DARPHIN推出活水保濕系列中、首支針對眼部保濕修護的保養品 ─「活水保濕亮眼凝乳」，此款產品蘊含北大西洋海藻、珊瑚草和蝴蝶薰衣草等天然植萃成分及極效鎖水因子，為眼周肌膚加強保濕，解決疲憊眼周暗沉、黑眼圈、泡泡眼等現象。

北大西洋海藻為70％富含水的藻類，在北大西洋的海中以手工取得，可存活於冷凍結冰的極端環境，富含豐富養份得以在冬季生存；白茅存活於澳洲極端乾旱的沙漠環境，能啟動體內水分；蝴蝶薰衣草與珊瑚草具保濕功效並能幫助減緩水分流失。