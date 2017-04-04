| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

活水保濕亮眼凝乳 呵護眼周

2017-04-04

〔記者邱巧貞／台北報導〕法國芳療保養品牌DARPHIN推出活水保濕系列中、首支針對眼部保濕修護的保養品 ─「活水保濕亮眼凝乳」，此款產品蘊含北大西洋海藻、珊瑚草和蝴蝶薰衣草等天然植萃成分及極效鎖水因子，為眼周肌膚加強保濕，解決疲憊眼周暗沉、黑眼圈、泡泡眼等現象。

北大西洋海藻為70％富含水的藻類，在北大西洋的海中以手工取得，可存活於冷凍結冰的極端環境，富含豐富養份得以在冬季生存；白茅存活於澳洲極端乾旱的沙漠環境，能啟動體內水分；蝴蝶薰衣草與珊瑚草具保濕功效並能幫助減緩水分流失。

廣告
  • DARPHIN活水保濕亮眼凝乳15ml／1,500元。

    DARPHIN活水保濕亮眼凝乳15ml／1,500元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DARPHIN
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：活水保濕亮眼凝乳 呵護眼周


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.