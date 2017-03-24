春日時節 精釀啤酒限量誘客
2017-03-24
〔記者凃盈如／台北報導〕春日來臨，野餐、露營等各種邀約密集，金色三麥旗下的「SUNMAI」精釀啤酒品牌，趁此際推出亞洲原創─春漾花草系啤酒，搶攻春日啤酒商機。此系列以春季花、草為素材，3支商品包含台灣特有的「桂花釀啤酒」、帶點日系風味的「心之俳句」蕎麥啤酒，以及充滿度假風格的「暹羅灣假期」檸檬香茅啤酒，每款各有特色，除了桂花受到採收量及花期限制，「桂花釀啤酒」推出限量25,000瓶，其餘2支於即日起至6月份限時販售，搶攻精釀啤酒的生活風格商機。
SUNMAI今年規劃推出的啤酒酒款，以每4個月推出1次、1次6支商品為主，每次包含3支新口味。金色三麥集團龍昇釀造副總凃宏慶表示，觀察到消費者愈益重視生活風格，啤酒也成為聚會中不可或缺的元素，SUNMAI雖推出多款風味型啤酒，但講究不使用化學添加劑，精緻的包裝也有助刺激買氣，目前SUNMAI消費群男女分佈平均，主力消費者年齡約落在18至50歲；本次推出的桂花釀啤酒與暹羅灣假期啤酒，口感優雅親切，是平常不喝啤酒的消費者也會喜愛的酒款，至於「心之俳句」蕎麥啤酒，是蕎麥經烘焙後與大麥芽、啤酒花結合，可嘗出啤酒層次，特別受到平時就有飲用啤酒習慣的消費者青睞。本系列即日起可搶先於信義區的A7 SUNMAI Cube嘗到暹羅灣假期、心之徘句，3月29日則可於全家便利商店購得桂花釀啤酒、暹羅灣假期。
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