草莓+甜點 有情人微醺FU

2017-02-14

〔記者凃盈如／台北報導〕 不畏冷氣團來襲，COLD STONE於2月初春，展開全新草莓季，推出冰品、鬆餅、凍飲等草莓系列商品，並首度跨界聯名美妝指彩品牌OPI、Hello Kitty搶攻少女心。除了視覺與味蕾上創造話題，即日起至3月9日，凡點購「草莓歐嗨喲」或「草莓優格冰淇淋鬆餅」，可得冰品上的驚喜插卡，消費者有機會從中獲得超過千元OPI春天指彩組、COLD STONE及OPI品牌優惠券等禮物。

金色三麥旗下的啤酒新品牌「SUNMAI」，在此際推出令多數女性難以抗拒的草莓啤酒，可愛的外觀設計，訴求自然無添加的水果香氣與綿密泡沫口感，無論是情人節大餐後的微醺氣息，或者單身與三五好友聚會，都可恣意耍浪漫，此商品即日起於指定全家便利商店首賣。

位於台北超人氣新型態生啤酒吧「啜飲室」，聯手網路上當紅的甜點店「深夜裡的法國手工甜點」，策劃情人節限定組合，讓女性與男性彼此更了解各自愛的啤酒與甜點。本次推出6款精釀啤酒搭配甜點的組合，每種組合都能迸發出全新的味蕾體驗，於二月每週五、六、日限量推出。

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