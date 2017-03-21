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精采巴塞爾 百年錶展倒數

2017-03-21

〔記者方惠宗／台北報導〕倒數3天、準備起飛！ 2017年「巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」（BaselWorld，簡稱巴塞爾錶展）即將於3月23日至30日在瑞士巴塞爾登場，這項世界規模最大的鐘錶與珠寶業盛事邁入100年，創建於1884年、以飛行時計等頂級腕錶聞名於世的百年靈（Breitling）就以一尊高約20公分的帥氣飛行員「公仔」作為邀請函，完美呼應提前釋出的展場訊息：Colt Skyracer挑戰者空中競速腕錶！此作以百年靈獨家Breitlight錶殼搭載SuperQuartz溫度感應調節超級石英機芯，展現百年靈競速飛行隊高性能飛機MXS-R「Skyracer」的領航風範，還沒登場就已讓人血脈噴張，預計是一款引領潮流的新生代之選。

百年靈Colt Skyracer挑戰者空中競速腕錶的錶徑尺寸是45毫米，錶殼由材質輕盈又堅固無比的「Breitlight®」打造。這種獨一無二的高科技材質比鈦金屬輕3.3倍，比精鋼輕5.8倍，更對刮擦、拉伸變形、腐蝕有超強的耐抗力，而且抗磁、抗過敏，觸感又比金屬溫暖，斑駁的視覺效果更加突顯其新穎獨創性。搭載經瑞士官方天文台認證（COSC）的SuperQuartz溫度感應調節超級石英機芯，精確度比標準石英機芯高出10倍。

拚強悍，宇舶（Hublot）端出MP-09 Tourbillon Bi-Axis雙軸陀飛輪腕錶，光是特殊錶殼、以及6點鐘位置大型開放視窗裡的雙軸陀飛輪裝置就夠讓人目不暇給；動感十足的雙重框架陀飛輪，第一軸以一分鐘一圈旋轉，第二圈則是30秒一圈，呈現機械精密奧妙的華麗姿態。

同時，呼應「世界公民」的生活型態，康斯登（Frederique Constant）為世界旅人推出可顯示24個全球主要城市時間的世界時區腕錶；錶盤為精緻的深褐色世界地圖與加上外環的24個城市名字，6點鐘位置的日期顯示與世界時間功能的設計完美融合，透過錶冠即可調整日期顯示盤以及世界時區。

圖片提供：Breitling、Frederique Constant、Hublot

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  • 百年靈以高約20公分的帥氣飛行員「公仔」為2017年巴塞爾錶展倒數。（記者方惠宗攝）

    百年靈以高約20公分的帥氣飛行員「公仔」為2017年巴塞爾錶展倒數。（記者方惠宗攝）

  • 百年靈以高約20公分的帥氣飛行員「公仔」為2017年巴塞爾錶展倒數。（記者方惠宗攝）

    百年靈以高約20公分的帥氣飛行員「公仔」為2017年巴塞爾錶展倒數。（記者方惠宗攝）

  • 宇舶MP-09 Tourbillon Bi-Axis雙軸陀飛輪腕錶，醒目的雙軸陀飛輪與創新日期顯示系統。King Gold皇金款，限量20只。另有鈦金屬款，限量50只。

    宇舶MP-09 Tourbillon Bi-Axis雙軸陀飛輪腕錶，醒目的雙軸陀飛輪與創新日期顯示系統。King Gold皇金款，限量20只。另有鈦金屬款，限量50只。

  • 康斯登典雅自製機芯系列世界時區腕錶。三層不鏽鋼錶殼玫瑰包金（42毫米）。自動上鏈機芯。價約台幣146,000元。

    康斯登典雅自製機芯系列世界時區腕錶。三層不鏽鋼錶殼玫瑰包金（42毫米）。自動上鏈機芯。價約台幣146,000元。

  • 百年靈為今年巴塞爾錶展預先釋出Colt Skyracer挑戰者空中競速腕錶，堅固、輕盈、精準與獨特的個性，預計是一款引領潮流的新生代腕錶。

    百年靈為今年巴塞爾錶展預先釋出Colt Skyracer挑戰者空中競速腕錶，堅固、輕盈、精準與獨特的個性，預計是一款引領潮流的新生代腕錶。

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