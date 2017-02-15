香奈兒數據時尚 斜紋軟呢航向未來

2017-02-15

〔記者王瀅娟／台北報導〕Chanel香奈兒春夏以「香奈兒數據中心（Data Center Chanel）」為主題，創意總監卡爾拉格斐有感於數位時代潮流，想像要將香奈兒經典的斜紋軟呢套裝帶進未來，因而將塑料織入斜紋軟呢中，原來的辮飾緄邊以佳績布內塞棉花製作成的「電纜線」取代，色彩則源自「GAFA」－Google、Apple、Facebook、Amazon等數位霸主代表。鍵盤墜飾、宛如電路板的刺繡，在在呼應數位狂潮。

春夏依然講求多層次的穿搭，造型重點在於融合街頭與經典，如將蕾絲睡袍面料製作成連帽上衣，搭配斜戴的棒球帽與單邊大耳環，再加上嘻哈文化的大吊牌長項鍊等。

春夏主打包首推Gabrielle Bag，包括一款Hobo Bag與後背包，特色為硬底搭配菱格紋軟牛皮，靈感源自男士看賽馬時裝望遠鏡用的袋子，同時首度同時採用金色與銀色鍊帶，因此鍊帶超長，號稱有多達7種拿包方法，最時髦的揹法是將鍊帶對折再對折拉起後，將鍊帶兩兩分開，分別揹在雙肩上，使包包鍊帶也有Y字項鍊般的裝飾效果，相當新穎。