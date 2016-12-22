| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 消費

藍色青春還原露 香奈兒健康肌膚

2016-12-22

〔記者邱巧貞／台北報導〕香奈兒研究團隊自獨特的「BLUE ZONES藍色慢活區」汲取靈感，推出全新「藍色青春還原露」。

「BLUE ZONES藍色慢活區」的居民以長壽的特質聞名世界，除了得天獨厚的生態系統之外，這些居民皆以均衡健康的飲食習慣、規律的運動、有效的壓力管理與緊密的社交互動往來作為生活圭臬。

香奈兒研發團隊聚焦在藍色慢活區的三大天然植萃，分別為哥斯大黎加的綠咖啡、薩丁尼亞的原生橄欖以及希臘的乳香脂，香奈兒運用嶄新科技，針對三種不同植萃成分悉心打造客製化萃取技術，化身蘊藏青春能量的藍色精華。

「藍色青春還原露」不只是對抗老化，更關注肌膚的健康，可與日常所有護膚保養系列搭配使用，提升後續保養功效。

廣告
  • 香奈兒研發團隊從藍色慢活區找尋天然植萃，圖為哥斯大黎加的綠咖啡。

    香奈兒研發團隊從藍色慢活區找尋天然植萃，圖為哥斯大黎加的綠咖啡。

  • 香奈兒藍色青春還原露30ml／3,850元。

    香奈兒藍色青春還原露30ml／3,850元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： BLUE ZONES 流行消費 藍色青春還原露 香奈兒
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：藍色青春還原露 香奈兒健康肌膚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.