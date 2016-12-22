藍色青春還原露 香奈兒健康肌膚
2016-12-22
〔記者邱巧貞／台北報導〕香奈兒研究團隊自獨特的「BLUE ZONES藍色慢活區」汲取靈感，推出全新「藍色青春還原露」。
「BLUE ZONES藍色慢活區」的居民以長壽的特質聞名世界，除了得天獨厚的生態系統之外，這些居民皆以均衡健康的飲食習慣、規律的運動、有效的壓力管理與緊密的社交互動往來作為生活圭臬。
香奈兒研發團隊聚焦在藍色慢活區的三大天然植萃，分別為哥斯大黎加的綠咖啡、薩丁尼亞的原生橄欖以及希臘的乳香脂，香奈兒運用嶄新科技，針對三種不同植萃成分悉心打造客製化萃取技術，化身蘊藏青春能量的藍色精華。
「藍色青春還原露」不只是對抗老化，更關注肌膚的健康，可與日常所有護膚保養系列搭配使用，提升後續保養功效。
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