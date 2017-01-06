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BABY-G×HELLO KITTY 塗鴉時刻

2017-01-06

﹝記者林欣若／台北報導﹞CASIO旗下最受少女喜愛的錶款BABY-G與卡通人物HELLO KITTY推出全新聯名錶款BA-120KT-7A，保有HELLO KITTY經典可愛的造型，加入70年代街頭塗鴉藝術，讓HELLO KITTY變得更有街頭潮流感。

BA-120KT-7A是以BABY-G暢銷錶款BA-120為原型，以多彩繽紛聞名的BA-120這回換上純白為底的主色調，錶帶及錶盤上以滿版的黑色塗鴉藝術字體裝飾，錶盤乍看之下似乎HELLO KITTY不存在，但細看仍看得到HELLO字樣，錶盤中央則有HELLO KITTY經典紅色蝴蝶結，紅色的時針和分針，和紅色蝴蝶結相呼應，在白色錶盤上更加醒目。

為紀念BABY-G及HELLO KITTY再度聯名，錶背刻有獨家的HELLO KITTY圖樣，兩隻眼睛分別是數字3和9，是與時間結合的有趣設計，而精美的特殊外包裝採與錶款相同的塗鴉藝術設計，同時提供HELLO KITTY紀念小卡，具收藏價值。

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  • CASIO BABY-G與超人氣卡通人物HELLO KITTY再度推出聯名錶款。

    CASIO BABY-G與超人氣卡通人物HELLO KITTY再度推出聯名錶款。

  • 精美包裝附紀念卡片，頗具收藏價值。

    精美包裝附紀念卡片，頗具收藏價值。

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