紐約時裝週 Hugo Boss活力春夏
2016-09-17
〔記者王瀅娟／紐約報導〕吳季剛交出上任Hugo Boss女裝藝術總監以來最精采的一季！
2017春夏Hugo Boss女裝於紐約發表，超模好友卡莉克羅斯現身看秀，為好友吳季剛加油打氣。2017春夏無疑是吳季剛上任Hugo Boss女裝藝術總監後所推出最有活力的一季，以大量的洋裝取代套裝，畫家David Hockney泳池系列畫作上的生動色彩經他靈活應用於洋裝上，猩紅色、閃電藍、森林綠與經典黑白交錯應用，構織出豐富而充滿活力的春夏色彩圖譜。這些令人精神為之一振的色彩，透過斜裁拼接、迷彩印花與緹花等多元手法製作，展現Hugo Boss在剪裁上的精準功力，非對稱的剪紙圖案細節，突顯品牌與時並進的創新思維。
Hugo Boss也跟上『即秀即賣』的風潮，2017春夏Bespoke Soft手袋已經上市，台灣也在上市名單之列。採用優質粒面皮革打造柔軟包身，兩側可內外折疊改變外型，附長肩揹帶，實用至上。
正在拍戲的歐陽娜娜向劇組告假，專程飛紐約看Marc Jacobs 2017春夏秀，她工作行程滿檔，看完秀後還要拍照、做專訪，工作結束後馬上要回台繼續拍戲，無法四處走走逛逛。不過，她透露有提前2天至費城，至於是訪友或處理學籍之事，則不得而知。
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