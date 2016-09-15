紐約時裝週 個性女孩重塑─Coach叛逆青春 Rag & Bone慵懶垂墜
2016-09-15
〔記者王瀅娟／紐約報導〕2017春夏紐約時裝週繼續行進，Coach選擇位於哈德遜河畔的76號碼頭搭起帳篷，將秀場打造為美國中西部公路之旅場景，中央堆疊褪色生鏽的廢棄車，平添荒涼氛圍。
反叛精神為Coach 2017春夏系列中心主旨，以「貓王」為指標人物，帥氣的頭像印上T恤、鏤刻於金屬吊牌上，以他為靈感設計的刺繡徽章滿布外套上。外套依然是本季重點，騎士皮衣、皮革背心、運動外套、連帽夾克等，裝飾大量的徽章、鉚釘、皮革流蘇等，內搭材質薄透的復古花朵直身印花洋裝，創造反叛顛覆印象。
Rag & Bone 2017春夏由Marcus Wainwright單飛重新出發，重塑品牌經典時髦學院風，包括學院西裝外套、棒球外套、連帽夾克等，氛圍與輪廓較以前更為放鬆，超尺寸設計風行，各式各樣的長版襯衫式洋裝為本季重點單品，慵懶垂墜的V領毛衣更是本季亮點，以精巧的細節低調顯示獨特個性。
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