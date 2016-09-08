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迪奧密集煥顏 尊寵貴婦

2016-09-08

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞化妝品業者持續搶攻台灣頂級客，迪奧精萃再生花蜜系列專研肌膚微發炎反應，今年推出全新密集護膚療程，以3週時間密集修復肌膚微發炎現象，結合3款不同濃度的精華液組合，要價近5萬元，近來鎖定品牌VIP搶先預購，一週已賣出近150組。

全新推出的「迪奧精萃再生花蜜系列—密集煥顏療程」，以100%有機農法栽種於法國羅亞爾河谷的岡維拉玫瑰為主成分。岡維拉玫瑰盛開時所含的活性成分是平時3倍以上，在1年僅2次的盛開期中，必須在1個小時精華時段內以手工採摘，再以冷壓萃取技術萃取活性能量。

「迪奧精萃再生花蜜系列—密集煥顏療程」在3週療程中針對肌膚在不同階段的個別需求，將岡維拉玫瑰精油與玫瑰花蜜精華的比例精心調配，打造3款不同比例的精萃凝露。為使密集煥顏療程發揮最大功效，迪奧美妍中心特別研發膠狀面膜，於每週密集療程起始的第一天早晨使用，清新的膠狀面膜能與肌膚完美貼合，打造肌膚的閉塞效應，幫助之後使用的岡維拉玫瑰精萃凝露發揮最大能量。

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  • 療程組合中的三片膠狀面膜，在每週療程起始時使用，幫助後續的精華發揮最大作用。 （記者邱巧貞攝）

    療程組合中的三片膠狀面膜，在每週療程起始時使用，幫助後續的精華發揮最大作用。 （記者邱巧貞攝）

  • 迪奧精萃再生花蜜系列—密集煥顏療程15ml×3瓶／48,000元。含高濃縮、極致精純的岡維拉玫瑰精萃凝露共有3瓶，每週使用1瓶。（記者邱巧貞攝）

    迪奧精萃再生花蜜系列—密集煥顏療程15ml×3瓶／48,000元。含高濃縮、極致精純的岡維拉玫瑰精萃凝露共有3瓶，每週使用1瓶。（記者邱巧貞攝）

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標題：迪奧密集煥顏 尊寵貴婦


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