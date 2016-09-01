真假難辨！警查獲大批仿冒日韓化妝品
2016-09-01 11:02
SK-II美白系列產品在台灣熱賣，王嫌被警方查獲的仿冒品，一般人很難分辨真偽。（記者黃建華攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕隨著日、韓劇在台灣走紅，女星在劇中使用的化妝品大受歡迎，王姓男子搶搭這股熱潮，涉嫌在網路上低價販售相關仿冒化妝品，保二總隊刑大偵三隊於新北市新莊區王嫌公司查獲仿冒LANEIGE（蘭芝）、SK-II、KIEHL’S（契爾氏）、IOPE化妝品共397件，侵權市值高達新台幣100萬元。全案擴大偵辦中。
警方查獲的仿冒美妝保養品，包括：韓國品牌IOPE的「化妝水、氣墊粉餅、睛致眼霜及亮妍CC霜」、LANEIGE （蘭芝）的「還原精華、水凝霜」。此外，還有日本SK-II知名保養品「青春露、活膚霜」、資生堂的「安耐曬黃金水鑽防曬露」，以及來自法國品牌KIEHL’S的「化妝水、乳液及精華霜」。
警方說，本次查獲的仿冒化妝品仿真度高，一般民眾難以輕易辨識，因警方查覺化妝品氣味、質地及產品外包裝標示內容有異，送請化妝品公司鑑定後才進而破獲。上述化妝品正貨約新台幣690至5000元不等，王嫌透過網路進價約新台幣300至1000元、售價約新台幣500至3000元，並稱部分商品係由友人從韓國代購或中國進口，以假亂真販售予不知情民眾，幸虧警方查獲，避免仿冒商品繼續在市面上流通。
警方呼籲，消費者應選擇至化妝品專櫃或信譽良好的店鋪選購，切勿為了貪小便宜或貪圖方便而於網路購物，使用廉價化妝品因其成分、來源不明，除了不具標榜的防曬美妝效果外，塗抹於皮膚上亦可能會造成過敏等不良反應，進而影響身體健康，民眾購買時應注意產品外觀標示及說明是否正確，內容物是否有特殊異味等。
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