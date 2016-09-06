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美魔安粉底霜違規加防曬劑 前主播負責人獲緩起訴

2016-09-06  11:34

〔記者錢利忠／台北報導〕前主播張元培所經營的美魔安生物科技，去年遭檢舉，指其販售的粉底霜產品，未經主管機關許可而添加防曬劑，張元培及美魔安因此吃上違反化妝品衛生管理條例官司；台北地檢署考量美魔安未對外宣稱產品的防曬功效，且張元培已認罪，今將張元培及美魔安緩起訴；美魔安須繳公庫6萬元、張元培須繳3萬元。

去年9月至10月間，美魔安生技遭檢舉，指該公司販售的多項粉底霜產品，未經主管機關核准，擅自添加防曬劑；張元培應訊時指出，該項產品是外包廠商製造，美魔安並未對外宣稱產品具防曬功效。

檢方調查，該產品所添加的防曬劑，若功效非用於防曬，而是作為產品的保護劑，依食品藥物管理署函釋的例外要件，可不須經主管機關核可，即能製造販售。

檢方勘查該產品成分表，發現裡頭有標註添加防曬劑，美魔安雖未對外宣稱產品的防曬功效，但該產品所添加的防曬劑，的確是作為防曬功效，而非作為產品的保護劑，依化粧品衛生管理條例第16條規定，須經中央衛生主管機關查驗核可才能製造。

檢方考量張元培已認罪，且該公司並未對外宣稱產品的防曬功效，因此同意給予緩起訴，期限1年。

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  • 前主播張元培（左）所經營的美魔安生物科技，遭檢舉販售的粉底霜產品，未經主管機關許可而添加防曬劑，檢方今將張元培及美魔安緩起訴。（記者錢利忠攝）

    前主播張元培（左）所經營的美魔安生物科技，遭檢舉販售的粉底霜產品，未經主管機關許可而添加防曬劑，檢方今將張元培及美魔安緩起訴。（記者錢利忠攝）

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