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法拉利GTC4Lusso 國內上市開賣

2016-08-29

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

今年3月日內瓦車展全球首演的法拉利GTC4Lusso，日前已於國內發表上市，總代理台灣蒙地拿開出1,685萬起的新車基本售價，而國內標配版的起跳價來到了1,790萬，相較於其前身FF的價格仍有所調降。

GTC4Lusso的外型維持前身車款FF雙門Shooting Brake獵車的型式，新車名擷取自兩款昔日深受創辦人Enzo Ferrari喜愛的經典車款330 GTC和250 GT Berlinetta Lusso，中間插入的4則代表4人座，且依然採取4輪驅動的設定。

動力心臟仍為前中置的6.3升V12自然進氣缸內直噴引擎，經過重新調校後，最大馬力提升為690匹，最大扭力亦成長至71.1公斤米，搭配雙離合器7速手自排變速系統及法拉利專利的4RM-S（4輪驅動與4輪轉向）系統，新車僅需3.4秒即可由靜止加速至時速百公里（比原來的FF縮短0.3秒），極速可直上335公里／時，堪稱當今車壇最速4人座GT跑車。

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  • 採4人座設定的GTC4Lusso，仍為法拉利現有產品線中實用性最高的車款，後座兩張獨立式座椅的包覆性與支撐感，相較於前座亦不遑多讓。

    採4人座設定的GTC4Lusso，仍為法拉利現有產品線中實用性最高的車款，後座兩張獨立式座椅的包覆性與支撐感，相較於前座亦不遑多讓。

  • GTC4Lusso採用「雙座艙」的概念，除了駕駛座儀表板和中控台上的10.25吋全彩觸控液晶螢幕外，副手席手套箱上並嵌入了8.8吋彩色液晶螢幕（選配），可顯示娛樂系統、導航系統、行車資訊與Manettino模式的狀態。

    GTC4Lusso採用「雙座艙」的概念，除了駕駛座儀表板和中控台上的10.25吋全彩觸控液晶螢幕外，副手席手套箱上並嵌入了8.8吋彩色液晶螢幕（選配），可顯示娛樂系統、導航系統、行車資訊與Manettino模式的狀態。

  • 法拉利總代理台灣蒙地拿8月上旬於內湖旗艦展示中心發表了GTC4Lusso，現場公布了新車基本售價1,685萬起，而本地市場的標配售價則自1,790萬起跳。

    法拉利總代理台灣蒙地拿8月上旬於內湖旗艦展示中心發表了GTC4Lusso，現場公布了新車基本售價1,685萬起，而本地市場的標配售價則自1,790萬起跳。

  • 採前中置的6.3升V12缸內直噴引擎，於8,000轉可爆發出690匹最大馬力，並可在5,750轉產生71.1公斤米最大扭力，帳面數據均較原先的FF進步不少。

    採前中置的6.3升V12缸內直噴引擎，於8,000轉可爆發出690匹最大馬力，並可在5,750轉產生71.1公斤米最大扭力，帳面數據均較原先的FF進步不少。

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