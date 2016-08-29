法拉利GTC4Lusso 國內上市開賣

2016-08-29

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

今年3月日內瓦車展全球首演的法拉利GTC4Lusso，日前已於國內發表上市，總代理台灣蒙地拿開出1,685萬起的新車基本售價，而國內標配版的起跳價來到了1,790萬，相較於其前身FF的價格仍有所調降。

GTC4Lusso的外型維持前身車款FF雙門Shooting Brake獵車的型式，新車名擷取自兩款昔日深受創辦人Enzo Ferrari喜愛的經典車款330 GTC和250 GT Berlinetta Lusso，中間插入的4則代表4人座，且依然採取4輪驅動的設定。

動力心臟仍為前中置的6.3升V12自然進氣缸內直噴引擎，經過重新調校後，最大馬力提升為690匹，最大扭力亦成長至71.1公斤米，搭配雙離合器7速手自排變速系統及法拉利專利的4RM-S（4輪驅動與4輪轉向）系統，新車僅需3.4秒即可由靜止加速至時速百公里（比原來的FF縮短0.3秒），極速可直上335公里／時，堪稱當今車壇最速4人座GT跑車。