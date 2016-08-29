〈McLaren 650S Coupé試駕〉體現F1科技精髓的英國超跑
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
在F1賽道叱咤風雲的McLaren車隊，自1992年推出名為F1的市售超跑之後，2011年McLaren Automotive再度做起市售超跑的生意，以MP4-12C超跑重回汽車市場，2013年又推出限量375輛的P1油電超跑，頓時讓全球多金超跑玩家趨之若鶩。
造型DNA P1車頭+MP4-12C車尾
2014年McLaren在日內瓦車展發表了接替MP4-12C的650S超跑，新車沿用了前者的單體碳纖維底盤與後輪驅動傳動系統，車頭造型則改得跟P1油電超跑如出一轍；車尾延續MP4-12C車尾的設計，並採用更大、更有效率的車底分流器，原廠宣稱當車速達到150英里時，可產生較MP4-12C增強24%的下壓力。
坐進650S Coupé駕駛艙，不難察覺其內裝控台鋪陳承襲了MP4-12C的基調，細長的背面鏤空式中控台上段為一介面簡潔的多媒體觸控螢幕，空調系統介面則設置在駕駛座門邊的扶手上，整體規劃十分獨特，這也是千萬超跑跟一般市售車的明顯差異，肯花上大把鈔票去買超跑的多金買家，自然樂意多花些心思去摸索適應車輛特殊的設計與功能。
650匹強勁馬力 駕馭感受理性直接
650S的動力心臟為一具縱列中置於駕駛座後方的M838T 3.8升V8雙渦輪增壓引擎，顧名思義，該引擎可爆發出650匹最大馬力（於7,250轉），最大扭力69.1公斤米則出現在6,000轉。變速系統採用7速SSG雙離合器自手排，原廠性能數據顯示，本車由靜止加速至時速百公里僅需3.0秒，若進一步衝刺至200公里／時亦只花上8.4秒；極速則可直上333公里／時，略高於法拉利488 GTB的330公里／時。
姑且先不看這些冷冰冰又駭人的數字，記者第一次駕駛McLaren的超跑上路，立刻就被其澎湃強勁的動力表現所震懾；儘管本車排氣聲不似先前試駕過的義大利超跑那般嘹亮高調，聽起來略顯乾涸低沉，卻也展現出一種迥然不同的理性特質。大腳油門一拜，強大的推背感彷彿在坐雲霄飛車般暢快刺激，伴隨著清晰明確的底盤回饋，收油瞬間不時會有回火放炮的聲響，駕馭感受直接而有趣。
McLaren總代理永三汽車將650S Coupé開出1,535萬的起跳價，這輛試駕車上另選配了內裝對比色縫線、特殊色煞車卡鉗、專屬鍛面拋光處理輪圈、倒車攝影及前後測距雷達等，總價將近1,588萬元。
McLaren 650S Coupé小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,512×1,909×1,199mm
軸距：2,670mm
引擎型式：V8 DOHC 32汽門 雙渦輪增壓
排氣量：3,799cc
最大馬力：650匹／7,250轉
最大扭力：69.1公斤米／6,000轉
驅動方式：MR中置引擎後輪驅動
排檔設計：7速SSG雙離合器自手排
0～100公里／時加速：3.0秒
極速：333公里／時
平均油耗：7.7公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：4級（小客車3.600～4,200cc歐規油耗）
售價：1,535萬起
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本車0～100公里／時加速僅需3.0秒，跟法拉利488 GTB有著相同的數據，極速則可直上333公里／時。
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空調系統傳承MP4-12C以來的傳統，將控制介面設置於駕駛座門邊出風口延伸出的扶手上，也算是百分之百駕駛人導向的風格。
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完全功能導向的按鍵式排檔設計，就只有D、N、R三個檔位按鍵，搭配方向盤後面的換檔撥片及其他功能模式來使用。
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試駕車上兩張Harissa Red真皮跑車座椅，無論視覺感與乘坐感都相當出色。
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650S Coupé前輪採用19吋5輻式鍛面拋光輕合金輪圈，搭配235/35R19的Pirelli P ZERO CORSA高性能跑車胎，裡面標配陶瓷碳纖煞車系統，前碟直徑為394mm，並選配了紅色烤漆的鋁合金煞車卡鉗。
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座艙鋪陳延續MP4-12C簡約而富科技感的基調，並跟自家較低階的Sports Series跑車有著明顯區隔，將McLaren源自F1賽車的品牌精神表露無遺。
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車尾造型與空力設計，師法自家MP4-12C超跑，這輛試駕車並選配車尾啞黑套件（無須額外加價），視覺上更顯肅殺悍練。
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位於座艙後的中置3.8升V8雙渦輪增壓引擎，於7,250轉時可輸出650匹最大馬力，並在6,000轉時產生69.1公斤米最大扭力，能源局公布的平均油耗每公升可跑7.7公里。
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McLaren 650S Coupé的車頭造型取材於限量油電超跑P1，將兩扇車門上翻開啟，完美體現McLaren超跑獨樹一幟的家族DNA。
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標題：〈McLaren 650S Coupé試駕〉體現F1科技精髓的英國超跑
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