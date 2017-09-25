書劍集》歐洲經濟拼圖的重整

2017-09-25

◎歐陽書劍

英國離開，雖重挫歐盟整合進程，但就像鄰居搬走，歐陸版圖依然完整，當全球經濟走出金融海嘯的谷底，再伴隨德國總理梅克爾勝選，將能暫時壓制依然虎視眈眈的歐洲民粹政黨興風作浪。不過，必須要能夠解決經濟現狀存在的分歧，歐盟才有各國領袖倡言進一步整合的機會。

二○一六年六月英國公投脫歐，二○一七年三月正式提出脫離歐盟，打破會員國只進不出的傳統，使各國主張脫歐的民粹政黨氣燄高張，甚至有影響大選的聲勢，但隨著政經情勢發展，在歐洲的主要國家中，較為溫和的政黨領導人均能穩住陣腳，今年五月，法國馬克宏（Emmanuel Macron）勝選，凝聚了留歐士氣，而民調持續領先的德國總理梅克爾再續任後，只餘明年即將舉行大選的義大利有舉足輕重的份量，也是歐洲這一波民粹政黨興起後的重要一役。

義大利與德國不同，義大利的政經情勢波動一向較為激烈，目前梅克爾主政下的德國經濟規模逐季提高，經濟成長率維持在二％左右，企業徵才也持續增加，二○一七年第二季的工作空缺率達到二．七％，遠高於歐盟廿八國的平均值二％或歐元十九國的一．九％，七月的失業率已下降到三．七％，而歐元區則仍達九．一％，梅克爾本就有勝選本錢。

義大利財政與經濟成長狀況均不如德國，而義大利與英國在歐盟的重要性又不一樣，義大利是與德、法並列的創始會員國，是觀察歐盟後續發展的重點。但不管義大利大選結果如何，歐盟自身經濟不協調的問題，仍要解決，未來才有進一步整合的機會。

歐盟廿八國從歐債危機中脫身後，去年及今年的平均經濟成長率都可望高於美國，今年第二季達二．四％，而歐元區則為二．三％，不過成員國表現卻多有不同，羅馬尼亞高達五．七％，而希臘只有○．八％；人口較多國家中，西班牙表現穩健，達三．一％、德國二．一％，法、義及英國均不及二％。

歐元區十九國八月份的平均物價上漲率穩定增加為一．五％，且德、法、西班牙及義大利都在一至二％間，但各國的不同走勢持續，立陶宛為四．六％，羅馬尼亞僅為○．六％。

經濟表現影響貨幣政策，歐元區有統一的中央銀行，希臘等幾個經濟表現不佳的國家，物價仍低，需有寬鬆貨幣政策繼續支撐，而達到通膨目標二％，且經濟表現不錯的西班牙等國，則有調整貨幣政策的空間，這種不協調，是單一歐洲央行會一直面臨的問題。

在外貿部分，今年一到七月，歐元十九國的貿易順差合計約一千三百億歐元，但德國一個國家的順差卻高達一千四百多億歐元，外貿表現較佳者還有荷蘭、義大利、愛爾蘭等，都有數百億歐元的貿易盈餘；相對地，法國、西班牙及希臘則有龐大的貿易赤字，在統一使用歐元的情況下，無法透過匯率調整改善國際收支的不均，而國內物價工資又不易調整，都使歐盟即使解決了政治問題，依然面臨經濟問題的考驗。

金融海嘯後接近十年，採取不同策略的歐美國家，大致已從經濟谷底爬升，雖然殊途同歸，但在金融騷亂後政治光譜卻有明顯不同，美國雖由共和黨勝選，但總統川普的主張相對極端，而歐盟國家雖受衝擊，仍保有穩定整合的機會。

在景氣循環與歐盟國家差異相對較大的英國離開後，歐盟還必須重新建立市場的競逐規則與財政重新分配方案，當會員國領袖能真的考慮到彼此的需求，進一步整合才有希望。