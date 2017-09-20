經部提五缺藥方 賴揆裁示賞罰分明

2017-09-20

加速投資台灣系列會議 賴揆將親主持

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院長賴清德昨帶領內閣團隊，親赴經濟部開會解決「五缺」問題。經濟部長沈榮津轉述，未來賴院長會親自主持「加速投資台灣」系列會議，他並裁示加強計畫管考，最重要的是賞罰分明；經濟部針對「五缺」也提出對策，其中的缺地問題將放寬工業區容積率到三百％，還有重啟閒置工業區買回政策等。

「五缺」一詞是來自於工業總會的產業政策白皮書，指出國內產業環境面臨缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」，導致企業不願意在台灣投資。

賴揆昨重申「做實事的內閣」承諾，強調台灣經濟發展面臨的問題很多，但只要「誠實面對、務實擬定策略、踏實解決問題」，相信就可解決難題。

經濟部針對五缺分別提出解決方案。在缺地方面，短期是明年釋出六○四公頃土地，包括前瞻計畫補助地方政府設置九十．五公頃「平價園區」、改善園區公共設施一二四．九公頃；中期是進一步修法提高工業區容積率，由目前二一○％提高到三百％，但限制僅新增投資、綠色製程、智慧管理等廠商可申請，預計可增四十五．一萬坪，相當於三．三個南港軟體工業園區的樓地板面積。

此外，一度喊停的閒置工業區土地強制買回，也再度啟動，透過修訂產創條例，二○二一年後將可每年新增五十公頃工業地。

根據統計，到二○二○年台灣產業用地需求，仍需新增二二一一公頃。沈榮津說，經濟部已盤點出短中長期約一四四二公頃的設廠用地，未來將多聽產業界聲音，釐清需求是辦公室或建廠用地；而中長期的提高容積及閒置工業地強制買回政策，將在下次會議討論。

在缺水方面，水利署納入未來廠商新增開發案件後，原估算供水缺口將達每天八十萬噸，但經過前瞻水利工程等強化後，到二○二五年預計缺口可逐步縮減到十八萬噸。賴揆指示要納入區域供水概念，研究北、桃、新竹等供水如何透過管線連結，形成區域供水網絡自主平衡。

在缺人、缺工方面，經濟部未來將提出區域產學連結，針對工具機等特定產業聚落需求，提高該區學校相關科系招生名額，長期將擴大理工人才供給；針對台灣中堅企業如台積電等亟需國際級人才，未來會加強人才招攬、留才法規的鬆綁。