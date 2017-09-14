未平倉206萬口 創新高 押寶i8 期貨賭客群聚

2017-09-14

外資淨多單減4028口

〔記者羅倩宜／台北報導〕iPhone 8亮相前一日，期貨市場全商品未平倉量創歷史新高，宛如賭桌上擠滿賭客，各方資金爭相下注。iPhone 8規格公佈，期貨商戲稱是「醜媳婦見公婆」，因無驚艷，市場激情也走樣。外資台指期留倉部位昨日淨多單減少4028口，來到5.7萬口；三大法人更在台股現貨賣超百億。昨金融市場暫時對iPhone 8投下否決票，但期貨商強調仍須看後續銷售業績。

本週二iPhone 8亮相前，國內期貨市場的未平倉量高達206萬口，前一次紀錄是在2011年8月16日的203萬口。康和期貨副總王文浩分析，期貨未平倉量的意思就是代表大家都在賭，量多代表下注踴躍，當中有人押大，有人押小，共同點就是不願離場放到隔天，賭盤正熱。「未平倉量衝高，從過去經驗來看，確實可能是市場多空轉折的跡象，因為市場激情走到最高點，即將一翻兩瞪眼。」

i8現身 蘋概股竟翻黑

不過在iPhone 8規格宣佈後，激情退去，現貨市場投下了否決票，空方踹了多方一腳。台股昨收跌77.47點；尤其近日推升大盤向上的3檔蘋概股：台積電（2330）、大立光（3008）及鴻海（2317）全數翻黑，後兩者更是跌破月線。

群益期貨分析師容逸燊表示，外資在台指期、台指選昨日均轉空，雖然台指期未平倉仍是多勝空，但淨多單已較前一日下滑；台指選則是淨空單增1.1萬口至16.6萬口。「現貨市場外資已在減碼，T50反則加碼佈局；期貨市場近期內若沒有明顯轉多，恐須留意大盤修正。」元大期貨認為，昨台股期現貨均朝空方靠攏，蘋概股利多出盡；iPhone新機發表沒有驚奇，旗艦機種iPhone X延至11月初才出貨，拖累供應鏈下挫。

康和期貨表示，近幾個交易日，現貨盤勢並不理想，台股均爆大量出現黑K，呈現開高走低，表示有人扔出籌碼要落跑，接下來大盤走勢須留意蘋概股是否持續下挫，或是立即拉回收復月線。