物流重擔 全聯停開金門第3店

2017-09-11

〔記者楊雅民／台北報導〕一九九九年的7-ELEVEN、二○一一年的全聯福利中心以及二○一二年的摩斯漢堡進軍金門皆爆紅，引起市場極大的轟動，但零售及餐飲連鎖品牌進軍外島市場，物流挑戰最大，全聯已經暫時決定不在金門開第三家分店了。

統一超商目前全台店數約五一二五家，一九九九年跨出台灣本島，進軍澎湖及金門等離島或外島開店，至今在澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼、小琉球等地共有五十六家門市，外島或離島門市僅占全台總店數約一％比重。

統一超商至今在澎湖開了二十六間門市、金門十七間門市、馬祖八間門市、蘭嶼兩間、小琉球兩間及綠島一間門市，店數及業績表現都比當初預期來得好。

六年前，全聯福利中心董事長林敏雄基於照顧外島偏鄉的經營理念，全台第六百家分店也不計成本開進金門，因為店內商品價格堅持與台灣本島同價，開幕之後業績即暴衝，一度成為全聯店王。

全聯已在金門開出第二家分店，但林敏雄考量全聯進入金門後，當地零售業者反彈聲浪不斷，且物流成本高，暫時決定不在金門開第三家分店了。

全聯在金門市場拓點止步，全台總店數破一百家門檻的家樂福卻在此時傳出預計明年進軍金門開店消息，家樂福已租下金門主要交通幹道伯玉路上的舊大樓進行改裝，這也是家樂福第一次進軍外島開店。

家樂福嘗試小型量販

家樂福內部將金門店定位為小型量販店規模，屆時生鮮、乾貨、３Ｃ、家用品將一應俱全，同時計畫將部分賣場打造為美食一條街；據悉，麥當勞正是家樂福金門店積極招商的對象，可望跟著家樂福進軍金門。