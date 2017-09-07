宏達電8月營收 創13年新低

2017-09-07

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）昨公布8月營收30億元，月減51.56%，年減54.39%，創2004年10月以來、近13年新低。不過，宏達電與Google合作的新款手機Google Pixel 2預計10月間登場，在9月拉貨下，宏達電9月營收有機會倍增。

宏達電HTC U11在台灣榮登7月份Android旗艦機種銷售冠軍，以亮眼的銷售市佔比3.7%領先群雄，不過，8月營收卻僅有30億元，顯示旗艦手機HTC U11在8月銷售恐不及20萬台，銷售熱潮已退，嚇壞市場。

宏達電去年8月營收65.79億元，去年9月在與Google合作的第一代Pixel出貨下，單月營收增加到93.31億元；今年Google Pixel 2將搭載Android 8.0系統，並有3種尺寸，市場預估，銷售表現可望較Pixel好。Google Pixel全球總銷量約200~300萬支。

宏達電強調，單月營收表現不代表季趨勢。法人指出，宏達電累計7~8月營收91.94億元，若9月營收有機會達60億元，則第3季營收將超越150億元，僅較第2季小幅衰退。宏達電近期單季營收新低是今年第1季的145.31億元。

宏達電昨日也宣布，將參展WCIT（世界資訊科技大會）2017，將在VIVE展區特別提供2款與台灣文化相關的虛擬實境體驗，包括「重返史前卑南文化」及「綠島實境趣」，以呼應WCIT 2017主軸為「智慧台灣、數位福爾摩沙」。