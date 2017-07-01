＜富比世台灣富豪榜＞郭董第2追富邦蔡家 張忠謀首入榜

2017-07-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《富比世》雜誌（Forbes）公布今年度台灣五十大富豪榜，受台股飆升至廿七年新高帶動，富豪身家淨資產普遍增加：富邦金控蔡明忠和蔡明興兄弟以一百億美元（約三○五○億台幣）身家，連續第三年蟬聯首富；鴻海董事長郭台銘以九十五億美元身家居次，是資產金額增加最多的富豪；同靠蘋果單大進補大立光共同創辦人陳世卿財富增幅最大、達七十三％；台積電董事長張忠謀和台泥董事長張安平則首次上榜。

郭董身家增最多 股王創辦人跑最快

報導指出，台股加權指數在六月創下廿七年來的收盤最高點，較一年前漲廿％，台灣前五十大富豪淨資產總值大增廿一％、至一二四○億美元。首富蔡明忠兄弟受惠於富邦金及台灣大的股價上漲，財富增加廿億美元。

第二大富豪郭台銘財富金額增加最多，除了鴻海集團發展成為蘋果iPhone手機最大供應商外，他近期對夏普投資的效應顯現，促使財富激增卅五億美元，排行較去年上升一名。

蘋果供應商大立光的兩位共同創辦人陳世卿、林耀英財富增幅最大、達七十三％和六十九％，身家分別來到廿二億美元（排第十五）和廿七億美元（排第十三）。

前首富王雪紅 身家只剩零頭

僅四位上榜富豪財富低於去年，包括排名從第二下滑至第四的蔡衍明在內，他的淨資產減少一億美元。四位落榜富豪包括「再生鋁大王」怡球資源董事長黃崇勝、陷違貸案醜聞的永豐餘董事長何壽川在內；最受矚目的落榜者則是宏達電董事長王雪紅和丈夫陳文琦，兩人二○一一年曾以八十八億美元登上台灣首富，較今年五十大富豪身家門檻的九．三億美元，可說只剩下零頭。