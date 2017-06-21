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＜台股青紅燈＞門神與吹哨者

2017-06-21

近來金融弊案頻傳，從兆豐案、樂陞案到永豐案，這些弊案不僅揭露企業未落實公司治理、內部控制、法令遵循等問題，也凸顯金管會監理不力的事實。我們看到的是，不少高薪的獨董淪為「門神」，守法的員工「被離職」，揭發弊案只能靠內部檢舉，卻又缺乏完善的「吹哨者條款」，不少檢舉人因此躊躇再三。

兆豐銀紐約分行遭美國重罰1.8億美元，揭露了兆豐金內控與法遵的重大缺失，外界質疑公股董事及獨董未落實監督。樂陞設下公開收購的騙局坑殺小股東，前經濟部長尹啟銘、前北市副市長李永萍及主持人陳文茜擔任獨董，卻幾乎未發揮獨董的監督功能。

這次永豐案更是離譜，前行政院副院長邱正雄2009~2016年擔任永豐銀董座，且持續擔任永豐金董事，邱正雄曾任央行副總裁、財政部長等職，對金融業的內控內稽最是熟悉，永豐金涉入如此重大的違法超貸案及利害關係人交易，邱正雄難道沒有一點責任？何況，永豐金獨董還有一位曾任證交所董座的薛琦！

國內金融弊案接二連三，金管會事前未發揮金融監理的預警功能，事後亡羊補牢也不夠積極。樂陞案爆發後，外界要求追究獨董責任，金管會才想到增訂「獨董條款」，要求公開發行公司舉行董事會至少要有一位獨董出席，以落實獨董的監督功能。

不過，對於「吹哨者條款」，金管會以「如果弊案都向金管會檢舉也會難以負荷」為由，擬由公司內部自行建立「吹哨」文化，並透過公會訂定自律規範。這樣的吹哨制度，恐怕有保護不足及誘因不夠等問題，金管會應思考比照國外作法或食安法規定，訂定更完善的「吹哨者條款」。（鄭琪芳）

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