9月底全到期 TRF走入歷史

2017-04-17

名目本金高峰1351億 僅剩282億

〔記者王孟倫／台北報導〕讓投資人慘賠、金融圈聞之色變的ＴＲＦ衍生性金融商品，即將走入歷史！金管會官員透露，ＴＲＦ從去年上半年幾乎已無新增契約，加上所有契約將在今年九月到期，這項商品在國內金融界將成絕響。

ＴＲＦ風暴是從二○一四年三月開始引爆，至今已歷經四任金管會主委；此為連動債之後，國內銀行最大宗的金融消費爭議事件。

所謂ＴＲＦ（目標可贖回遠期契約），是一種高槓桿倍數的外匯選擇權，屬於高風險的衍生性商品，合約期通常分為十二個月或廿四個月，特色是「獲利有限、損失無上限」。由於客戶當初買ＴＲＦ是押人民幣升值，不料匯率從二○一四年第一季開始大貶，導致投資人慘賠，紛紛向金管會與立委投訴，舉發國銀不當銷售。

尤其，ＴＲＦ風暴不僅讓買方客戶慘賠，銷售方的國銀也是傷痕累累；因為ＴＲＦ契約不能提前出場，若投資人繳不出保證金而違約，銀行就必須承擔損失風險。

銀行提列呆帳逾150億 罰7200萬

根據統計，全體銀行針對ＴＲＦ累計所提列的備抵呆帳金額，至少超過一五○億元。

至於國銀不當銷售ＴＲＦ的態樣，包括不當話術銷售、未充分揭露風險，為了爭取業績、賣給沒有外匯避險需求的客戶，甚至還提供「一條龍服務」，協助客戶設立境外公司、編製財報等。

為處理爭議，金管會已四度出手，開罰不當銷售的銀行業者，合計金額達七二○○萬元，並陸續採取三波強化管理措施，讓ＴＲＦ得到合理規範，同時也有降溫效果。

金管會官員指出，截至今年三月底，ＴＲＦ及ＤＫＯ（類似ＴＲＦ的外匯選擇權）名目本金僅剩下二八二億元，相較二○一五年十二月底的名目本金一一七七億元，顯示該項商品已呈現急凍狀態。

官員透露，ＴＲＦ契約最長為兩年，投資人在契約到期後，多快速退場，加上銀行無意願再碰ＴＲＦ，所有契約將在今年九月底結束。

國銀主管也說，雖然金管會沒有禁賣ＴＲＦ，但之前下重手處罰不當銷售，加上規範限制非常嚴格，且商品爭議性高，「別說客戶不想買，銀行自己也不敢賣ＴＲＦ了！」