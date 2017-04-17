沙國看漲油價 認供需近平衡
2017-04-17
〔編譯盧永山／綜合報導〕沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco執行長納塞爾（Amin Nasser）表示，即便美國產能增加，導致最近油價下跌，但全球油市供需正接近平衡，未來油價看漲。
納塞爾在紐約哥倫比亞大學舉行的能源高峰會上表示：「雖然油市前景未有明顯指向，但短期趨勢顯示油市供過於求，因美國開鑿的油井和頁岩油增加，但由於2014年年中油價開始下跌以來，全球有1兆美元投資延緩或取消，未來幾年供應將趨向下跌，使多個指標顯示全球油市趨向於供需平衡。」
納塞爾說，過去4年傳統的石油探勘活動已經減少逾半，未來所需的新產能或大型投資都被延緩，甚至已經取消，這將導致未來原油供應出現短缺，只是時間點難以預測。他強調，油價仍將波動，但毫無疑問的是，油市的未來趨勢是向上的。
做為石油輸出國家組織（OPEC）最大產油國的沙烏地阿拉伯，為了打消全球原油供應過剩和拉抬油價，正與其他產油國致力於削減產能，3月該國的日產能減至約1000萬桶。
此外，伊朗石油部長薩加內（Bijan Zanganeh）指出，多數產油國支持OPEC和非OPEC產油國展延減產的決定，伊朗也會支持這個行動。自2014年年中以來，全球油市因為供過於求，促使OPEC和部分非OPEC產油國同意今年上半年減產。OPEC將在5月25日集會，決定是否在6月以後繼續減產。如果與其他產油國達成協議，沙烏地阿拉伯、科威特和其他OPEC產油國傾向於繼續減產。
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