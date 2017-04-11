川習會後 中國對美貿易大讓步？
〔編譯盧永山／綜合報導〕英國金融時報報導，參與中美談判的2國官員表示，在美國總統川普和中國國家主席習近平的高峰會結束後，中國將開放美國金融業者進入中國市場投資，並增加美國牛肉進口和購買美國更多農產品，以避免中美爆發貿易戰。
避免爆發貿易戰
川普和習近平在佛羅里達州舉行的高峰會期間決定，2國需要加快貿易談判，且在100天內就要看到成果。美國商務部長羅斯在接受福斯新聞網訪問時表示，與中國官員談判時，美方表明2個主要目標：大幅降低美國對中國的貿易赤字、增加2國的總體貿易。
羅斯指出，2國同意在100天內就要看到「明顯的成果」。他表示：「說很容易，討論很容易，無止境的開會也很容易，難的是要達到明顯的成果。若在100天內未達到明顯的成果，我們得重新評估是否還要繼續那些有的沒有的談判、討論或會議。」
開放金融市場和增買美國牛肉，對中國而言是相對容易辦到的事情。目前外資不能持有中國證券和保險公司的多數股權。在中國加入世貿組織（WTO）15年後，中信證券和中國人壽等中國金融業者已成為巨獸，新進者很難與之競爭。
歐巴馬主政期間，中美就簽署雙邊投資條約（BIT）舉行過數輪談判，觸及中國允許外資取得多數股權的議題。川普尚未表態是否繼續推動美中BIT。
短期內降貿易赤字
而參與談判的1名中國官員表示：「中國準備在美中BIT提高投資上限，但川普勝選後，談判就被擱置了。若歐巴馬再當半年總統，BIT就會談成了。」儘管美中要達成全面性的BIT仍遙不可及，但2國希望在3個月內能達成範圍較小的貿易協定。
此外，美國官員也將施壓中國調降25%的汽車進口關稅。中方則希望增加中國在美投資的保障，並要求美方放鬆對特定高科技產品輸往中國的限制。
華府智庫彼得森國際經濟研究所貿易專家波恩（Chad Bown）表示，這種交易式的談判手法在短期內可能有助於降低美國貿易赤字，也符合川普做為商人的本性，但成效有其限制，因為美國不可能向中國出口一堆鋼鐵。
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