Apple Pay開刷 體驗秒結帳

2017-03-30

〔記者陳炳宏、廖千瑩／台北報導〕「果粉」期待的「Apple Pay」昨天正式登台，台灣成為全球第十五個Apple Pay上線的國家，全台一共超過十三萬家商店可使用。上街購物、搭小黃、買保險，手機輕觸就可以付款，Apple Watch的使用者連iPhone都不用帶，只要舉起手腕上的Apple Watch靠近刷卡機，嗶一聲，就完成結帳。

首波上路的台灣大車隊司機朱孔明說，以往其他家信用卡感應刷卡要超過十秒，現在Apple Pay只要iPhone或Apple Watch一靠近，客人還來不及反應，就已經完成交易；客人還可自行輸入電話號碼，透過簡訊收取簽單收據，不怕收據遺失無法報帳。

iOS 9系統不給加 果粉抱怨

不過，上線首日狀況也不少，有網友表示iOS 9系統不給加，被逼一定要更新軟體；也有網友反映出現不能加卡情況，可能與iOS最新的10.3版本有關；還有人抱怨客服驗證電話根本打不進去。

銀行業者解釋，若發生無法加卡的情況，可先改選其他已上線的國家，等到完成加卡後再改回台灣即可。

Apple Pay每支手機最多可綁八張不同信用卡，台灣首波合作銀行，有聯邦銀行、中國信託等七家；目前全台只要看到這七家銀行的非接觸支付或Apple Pay標識感應刷卡機都可使用。其中最大通路是全家便利商店，全台超過三千家門市，但僅接受台新銀行信用卡；其次是全聯福利中心，有八九九個據點，僅支援台新與中信兩家信用卡。

專家表示，如果透過iPhone（6、6s、SE、7等系列）使用Apple Pay，開啟「Wallet」即可透過掃描方式或手動輸入綁定信用卡；消費時只要手貼著手機上Touch ID（指紋感應器），靠近感應刷卡機，螢幕會自動喚醒，並顯示預設信用卡，用戶也能雙擊指紋辨識器，挑選想使用的信用卡，接著即可完成交易。