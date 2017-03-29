TRF爭議又起 新增200多案

2017-03-29

〔記者王孟倫／台北報導〕原本以為落幕的人民幣ＴＲＦ（目標可贖回遠期契約），風暴又再起！根據統計，ＴＲＦ衍生性商品的爭議案件，從去年十月至今，又新增兩百餘件，「ＴＲＦ受害聯盟」昨前往金管會陳情抗議；金管會強調，希望銀行與客戶雙方以理性態度，積極面對爭議處理。

根據銀行局統計，去年九月底前的ＴＲＦ爭議案件，共有二○三件；其中銀行與客戶達成和解二十八件、接受調處結果七件、仲裁七十八件、進入評議中心處理中有三十四件，另有撤回或其他結案方式的四十八件、協商訴訟中有八件。

但去年十月以來，ＴＲＦ竟爆出新增兩百餘件爭議案件。銀行局局長王儷娟表示，目前尚無統計新增案件的態樣，但有部分銀行反映，少數銀行客戶原已獲致共識和解，或過去未曾表示異議，卻在去年十月起陸續提出申訴。

王儷娟指出，國銀銷售ＴＲＦ等複雜性高風險衍生性商品而導致爭議案件，自二○一四年起，就陸續採取相關強化管理措施並處分有缺失銀行，建立爭議處理機制並督促銀行積極與客戶協商和解。

對於受害聯盟要求，應該對違規國銀業者採取「一行為、一處罰」，而非統包式處理；王儷娟直言，我國行政罰法原本就採取一行為一罰、數行為數罰，過去裁罰不當銷售ＴＲＦ國銀，就是採取此原則，並不是統包處理。

王儷娟強調，已委託「金融研究發展基金」進行相關研究，包括一行為的認定及罰鍰額度等事宜，預計六月底前會出爐。