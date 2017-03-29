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6成民眾看壞Q2房價 降5至10%才願進場

2017-03-29

升息若達0.75％ 恐重創房市

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者昨發布第二季網路會員房市預測調查，仍有高達61%受訪民眾認為未來一季房價會持續走跌，不過，大幅看跌的比率逐步收斂，以小幅修正5%-10%的比率約5成最高，未來房價衝擊最大的威脅因素則是升息。房仲指出，高達79%購屋者與68%售屋者，對於升息的承受力上限僅約2.5%，也就是說倘若升破3碼，可能對房市造成重擊。

永慶︰跌價趨勢仍不變

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑指出，從去年下半年開始，建商祭出預售屋破盤攻勢，逐步引發漣漪，賣方主動讓價意願提高，買方也逐步認同價格，不過，整體跌價趨勢仍不變，而且多數受訪民眾認為目前房價還跌不夠，若能比實價再降價5%-10%，才會願意進場購屋。

美國啟動升息循環，全球恐逐步脫離低利環境，因此，針對不同升息幅度測試受訪民眾能夠承受的範圍，永慶集團發布第二季房市預測調查，只要升息1碼，利率達到2%，便有高達36%欲購屋民眾會選擇不買了，若升息2碼，利率升至2.25%則增加約26%民眾改變購屋意願，若升息3碼，利率升至2.5%，則又有17%的民眾選擇不買房，因此，倘若升息至2.5碼，則有近8成民眾會改變購屋意願。

至於，升息對於屋主的衝擊，升息1碼，便有36%的屋主認為房貸壓力加重，升息2碼則又有24%民眾加入認為房貸壓力沉重，升息3碼則又增加13%民眾認為房貸過重，因此，只要升息3碼，利率來到2.5%，則有高達68%的屋主認為房貸壓力過重。

今年交易量估成長2%至6%

永慶集團業務總經理葉凌棋表示，去年房地合一正式上路，房市買氣低迷，雖然央行鬆綁信用管制帶動買氣，但並沒有全數反映在交易量，價格仍是關鍵，房價修正態勢續行。

由內政部資料發現，2016年全台買賣移轉交易量僅約24.5萬棟，創近26年來新低。不過，今年以來，市場氣氛明顯轉佳，預期買氣逐步回溫，第二季可望較第一季成長約一成，以近期交易量推估，2017年上半年交易量約落在12-13萬棟之間，比2016年成長約一至二成。至於2017年全年交易量預估在25-26萬棟之間，較2016年全年小幅成長2%-6%。

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  • 房仲業者發布房市預測調查。（資料照，記者徐義平攝）

    房仲業者發布房市預測調查。（資料照，記者徐義平攝）

  • 全球股市表格

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