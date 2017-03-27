書劍集》英國脫歐的不確定性

2017-03-27

◎歐陽書劍

英國脫歐的雙方談判人馬都已出列，不過，底線還是模糊不清。脫歐談判不會朝單一方向前進，英國無法拍拍屁股走人，歐盟也仍在凝聚共識，在二年的談判期間，勢必於兩端來回拉鋸，且將受重大政經事件左右。當英國正式發出從歐盟退出的通知，刺激的歐盟新戲碼才算揭開序幕。

英國在二○一六年六月廿三日公投脫歐後九個多月，終於將在三月廿九日通知歐洲理事會（European Council）表達離開的意願。根據歐盟里斯本條約（the Lisbon Treaty）第五十條規定，會員國可以經由其國內的法定程序決定離開歐盟，並將意願通知歐洲理事會，然後展開協商，在二年內達成新協議。

英國國會已通過脫歐法案，英相梅伊（Theresa May）決定在三月廿九日啟動脫歐時程；英國以外的其他廿七個歐盟會員國也預計四月廿九日召開領袖會議，擬定談判準則、正式任命談判人員。歐盟未來與英國達成的協議，經歐洲議會同意後，必須再由歐洲理事會採條件多數決（qualified majority）通過，有二個條件需同時滿足，分別是英國之外其他廿七個歐盟會員國的七十二％以上同意，也就是至少廿國投下同意票，另一條件則是同意的國家人口數，需占總人口數的六十五％以上。

脫歐談判內容繁雜但時間有限，若英國啟動脫歐二年後，在二○一九年的三月廿九日前雙方無法達成新協議，並完成法定程序，則除非獲所有會員國同意，否則歐盟條約將對英國失效，雙方關係降到最低等級，屆時對英國將會是難以承受的衝擊。

然而，英國脫歐的政治主角不僅是梅伊，還有在四、五月間產生的法國新總統，以及九月時出線的下一任德國總理；這兩個國家與歐盟其他會員國一樣，疑歐派都受英國脫歐公投結果的激勵而聲勢上揚，只是還在等待變局，以伺機贏取大位。英國視脫歐談判為整個世代的最重要談判，而對歐盟來說，英國脫歐問題的處理過程，不僅關係會員國間凝聚力的重建、牽涉到歐盟整合的未來，也影響各國內部政治勢力的移動。

歐盟無法任由英國來去自如，否則難防會員國仿效，因此相對強硬，已放話要求英國先支付高達六百億歐元的「分手費」，以履行會員國承諾，及分擔歐盟負債、員工退休金等，才願意進入貿易談判；而主動提出分手的英國，為了確保經濟利益，則態度放軟，並以達成自由貿易協定及新的關稅協定為目標，不過，六百億歐元雖僅約等於英國一年國內生產毛額的三％，英仍堅持脫歐與未來貿易關係的安排，應同時協商。

二○一五年，英國出口至歐盟其他國家的商品與服務額達二千三百億英鎊，進口則超過二千九百億英鎊，互為對方的最大市場，英國貿易赤字雖超過六百億英鎊，但歐盟是英國企業進軍國際的第一線，經貿關係密切，雙方都不想失去。不過，危機發生時，既考驗政治人物的能力，也是遂行政治野心的良機，各國政壇左右派各懷鬼胎，在長達二年、甚至更長的協商過程中，擦槍走火的意外，恐將難以避免。

英國公投脫歐，使英鎊重貶，但不確定性並未消化完畢，正式啟動脫歐後，針鋒相對的談判場景將隨時上演，即使未來的結果符合理性，以及理性的預期，但金融市場隨談判而波動的過程已可預見。英、歐如同怨偶分手，雖從此各擁一片天，大家通常都給予祝福；不過，在分居一段時間後，才終於要談離婚條件，不確定性反而一時大增，爾虞我詐的戲碼不會這麼快落幕。