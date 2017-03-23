波士頓聯準銀行︰美房市過熱

2017-03-23

〔編譯盧永山／綜合報導〕波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格林表示，美國房市已有過熱跡象，未來經濟若陷入低迷，房市將首當其衝，並加劇不景氣，呼籲全球監管單位利用利率以外的工具協助降溫房市。

2007至2008年間美國住宅和商用不動產價格崩跌，使得在房地產部門高度槓桿的銀行業遭到重創，更引爆全球金融危機和嚴重衰退。隨著美國經濟持續復甦，過去1年銀行業持有的商用不動產和住宅抵押貸款分別增加9%和12%。

羅森格林在印尼峇里島舉行的金融監理會議上表示：「住宅價格急速上漲可能是金融不穩定的訊號，而這是只能逐步調高的利率所無法控制的。由於房地產投資相當廣泛，在處理房價估值方面，貨幣和宏觀審慎工具的作用有限。因此我們必須坦承，商用不動產可能在我們面臨下一次經濟衰退時，放大可能出現的任何問題 。」

羅森格林指出，房地產市場是歷來金融不穩定的重要原因，目前房價的漲幅正超越建商營業收入的漲幅。他說，由於基準利率仍將維持在比過去幾十年還低的水準，若房價成為問題的來源，就得更加依靠宏觀審慎的工具，這些工具包括限制銀行業持有抵押貸款的規範。

此外，芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯表示，如果經濟如預期改善，Fed年底前將再升息2次，且最快在6月才考慮升息，以消化經濟及金融市場數據，並觀察川普政府的財政政策；但如果通膨達到2%目標，甚至超越目標，Fed今年的升息次數可能達4次。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特則說，支持聯準會（Fed）逐步調高利率，並呼籲Fed如果經濟持續改善，今年就該開始縮減4.5兆美元的資產負債表。她指出：「如果經濟如預期改善，我對今年Fed改變再投資政策將感到自在，結束再投資政策是降低資產負債表規模，逐漸回歸主要資產是國庫券的第一步。」