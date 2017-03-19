秦漢姊砸1.69億 入住輕井澤豪宅

2017-03-19

〔記者徐義平／台北報導〕去年十二月，砸下一．六九億元買下大直水岸豪宅「輕井澤」八樓的神秘大戶，經多方查證，原來是風靡七十年代影壇「二秦二林」之一秦漢的姊姊孫祥娟。

女裝大老 還經營連鎖餐廳

根據商業司登記資料，孫祥娟為比其開發董事長，是台灣知名的女裝大老，旗下擁有四十多個品牌，還包括連鎖餐廳「新葡苑」等，是知名的商場女將。

內政部實價網去年十二月揭露一筆「輕井澤」實價資訊，總價一．六九億元、坪數一一三．四五坪（含兩車位），扣除車位後，拆算每坪約一八四萬元。對照地籍資料，賣方為半導體分析師陸行之，當初開價二．二八億元，最終以一．六九億元成交。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛指出，該豪宅屋齡近十五年，吸引首都客運董事長李博文、前總統李登輝女兒李安妮、明基董事長李焜耀、中研院前院長李遠哲等名人入住。

二○一五年五月，該豪宅五樓成交單價挑戰每坪二一○萬元新高，但三個月後十樓屋主急售，開價每坪二五○萬元，最後以一八一．六萬元成交，打了七三折。雖然豪宅房市陷入盤整，但景觀條件無可取代的物件價格仍有支撐，該豪宅後續成交個案定錨在每坪一八○萬至一八五萬元。

除了台北水岸豪宅，台中七期知名豪宅「謙臻邸」也有實價資訊，去年十一月，該豪宅廿九樓以總價一億一八八萬元成交、坪數二二三．二六坪（含六車位），扣除車位後，拆算每坪約六十．三七萬元，買家為金丞投資、負責人為楊才民，該公司是上市公司亞崴大股東。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，台中七期豪宅因頂樓、高樓層幾乎都是建商保留戶，在整體房價修正下，多數建商銷售餘屋讓利皆達一至二成，甚至有個案打了六、七折，因此反而會有高樓層較低樓層價格低的現象；以「謙臻邸」豪宅為例，建設公司仍有保留戶，社區平均每坪成交價五十五至六十五萬元，上述實價揭露資訊還算符合行情。