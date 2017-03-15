加稅房市冷 去年持有稅收超出交易稅7成
〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣不振，去年不動產稅收卻仍能創近年新高，主因是地價稅及房屋稅等持有稅大幅調高有關，反觀去年屬於交易稅的土增稅與契稅稅收卻創近4年新低，光是去年持有稅的稅收便高出交易稅比率達76%，創歷年兩者差距新高紀錄。
根據財政部統計處全國的稅收資料顯示，2016年房屋稅及地價稅等持有稅稅收金額為1668.51億元，土增稅及契稅等交易稅稅收金額則為947.61億元，持有稅稅收金額較交易稅多出720億餘元。
金融海嘯後首見大差距
進一步觀察歷年不動產持有稅與交易稅的差距，除2009年因金融海嘯，持有稅稅收多出交易稅稅收逾7成外，2010~2015年持有稅與交易稅的對比多數維持1.1~1.3比1的格局，直到2016年全台買賣移轉棟數僅24.5萬棟，創史上新低後，又碰上地價稅、房屋稅等稅基大幅調高，一舉拉大兩者差距。
地價稅調漲近3成
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從這幾年不動產的稅收結構來看，房地產主要增加的稅收多來自於地價稅與房屋稅的增加，主要是因為地價稅一次調漲近3成，加上房屋稅改革也針對新房屋調高標準單價，因此房屋稅與地價稅是呈現增加的趨勢，不過不動產產業的景氣從2013年以後一年不如一年，契稅與土增稅的稅收是近4年以來的新低。
近年各項不動產稅收表現部分，地價稅與房屋稅呈現穩定增加的趨勢，每3年一調的地價稅，在2013與2016年增加幅度最為顯著，2016年地價稅稅收939億元，已經是不動產稅收中最高的項目，房屋稅近年穩定增加，尤其以2015年增加最為明顯，2016年則共收入729.6億元，而土增稅稅收則與土地公告現值調整與交易景氣連動，2016年土增稅收為833.9億元，是2013年以來新低。
曾敬德表示，近年房地產的價量景氣趨緩，價格已有回檔修正趨勢，2017年的土地公告現值近乎持平，加上地價稅是3年一調，未來兩年地價稅不至於再出現大漲現象，而房屋稅受惠於新房屋完工增加，應該還是會呈現緩步增加的趨勢，至於土增稅與契稅則得視未來景氣波動而定。
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