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台積電10奈米量產 下半年三級跳

2017-03-15

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）10奈米製程如火如荼趕工量產，預計逐季大量產出，將是今年營運成長的主要動能。面對今年缺水危機再現，台積電廠務處資深處長莊子壽昨指出，早已跟水車業者簽約與找定備用水源，加上內部在廢水回收及處理成效顯著，1滴水可用3.5次，等於「用水的保險早就買妥」，今年雖有旱象危機，但台積電用水無虞，不會有缺水問題。

技術製程領先三星

台積電卯足全力拚先進製程研發，今年資本支出規劃達100億美元規模，研發費用將超過25億美元、年增加逾15％，創歷年新高水準，先進技術製程可望領先英特爾、三星；目前10奈米正趕工出貨，本季將陸續出貨給客戶，下半年更預計會大量產出，帶動營運跳躍成長。

台積電受手機需求減緩與主要客戶調整庫存影響，第一季營收將季減8.9％至10％，介於2360至2390億元，第二季營收預期也將續下滑，第三季才會顯著成長；外資最近紛紛預估台積電第三季營收將可望季增近兩成，並調高目標價至逾200元，帶動昨盤中股價一度回升到188元。

早和水車業者簽合約

今年台灣雨量偏少，北台灣已展開第一階段限水，後續可能進入第二階段限水，竹科廠商抗旱行動再度上緊發條；莊子壽表示，先進製程線寬細，清洗化學材料的用水量會較多，今年還沒像前年動用到水車，但台積電未雨綢繆，在新竹、台中與台南早已和水車業者簽訂年度合約，也跟水井等水源業主簽約，以確保生產用水無虞。

莊子壽並表示，台積電在12吋晶圓廠廠務處共計有1200名工程師，都具有不同專業背景，在廢水回收及處理成效顯著，1滴水可用3.5次，還可回收純銅棒及硫酸銨等；廠區內廢棄物再生比例也極高，大幅降低廢棄物不當棄置機率，4到5月間將再開辦免費的「產業節水技術課程」、「產業節能省電技術課程」等節能減碳與資源活化課程，分享給產業界，昨起開放報名，規劃名額約50至60個。

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  • 台積電廠務處資深處長莊子壽表示10奈米將大量產出，用水也無虞。（記者洪友芳攝）

    台積電廠務處資深處長莊子壽表示10奈米將大量產出，用水也無虞。（記者洪友芳攝）

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相關關鍵字： 10奈米 10奈米晶片 10奈米製程 台積電 水車
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