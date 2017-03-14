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股東會是否有效 證交所︰由經濟部認定

2017-03-14

〔記者陳永吉／台北報導〕昨天召開的台紙股東會有效與否，證交所表示，前提是要先看昨天參加股東會的股東，是不是有人向法院提出無效之訴，接下來再由經濟部解釋、法院判決。

證交所表示，過去有些公司召開股東會，過程雖有瑕疵，但並沒有股東提出無效之訴，這個股東會做出的決議仍是有效。

因此昨天台紙股東會所做的決議，必須看有沒有股東正式提出無效之訴的申請，如果沒有，就可以向經濟部申請變更登記，只要經濟部核准，公司就能正常營運。

至於月底另一個監察人計畫召開股東會，如果開成是不是鬧雙包？

證交所對此表示，一切仍須回歸公司法，需要經濟部進一步認定。

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