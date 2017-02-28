3310重現江湖 台灣恐不來電

2017-02-28

〔編譯盧永山、記者王憶紅／綜合報導〕二○一七年世界行動通訊大會（MWC）週一在巴塞隆納登場，除不少手機大廠推出新機搶市外，老品牌也重返MWC舞台。黑莓（BlackBerry）、諾基亞（Nokia）用經典造型搭配新世代作業系統重現江湖，諾基亞甚至讓曾經創下全球累積銷售一．二六億支的「神機」三三一○重新問世，意外搶走不少新機的鋒頭。

諾基亞三三一○已停產十年。根據法新社報導，新款三三一○與舊款最大的不同是可以上網；但BBC報導指出，新款三三一○上網功能很陽春，只能透過2.5G連線，速度比3G或4G慢很多，且App應用少得可憐。

新款三三一○訂價僅四十九英鎊、約一九二七元台幣。出席MWC展的中華電信行動通訊總經理涂元光表示，會跟諾基亞談談，看能否推出3G版，價格可訂在兩千元 ，吸引2G轉3G。

台灣2.5G系統快絕響

因為台灣2G系統預定六月就退場停止服務，目前國內主要電信營運商僅亞太電信建設兼容2G、3G、4G的基地台外，採2.5G系統的諾基亞三三一○，恐怕只能透過亞太網路得到服務。

亞太電信表示，尚未評估是否引進諾基亞三三一○；有3C通路業者唱衰說，諾基亞三三一○不支援3G、4G，且沒觸控螢幕，重新生產後已無典藏的價值，只能拿來追憶過去。

去年九月宣布正式停產手機的黑莓，卻成為今年MWC最早發表新機的廠商，新機KEYone在規格上屬於中階智慧手機，搭配經典的QWERTY鍵盤，內建Android作業系統，預計第二季開始銷售。

三星電子這次並未推出旗艦手機Galaxy S8，僅發表兩款新平板電腦Galaxy Tab S8和Galaxy Book，主要因為去年八月推出的Note7因爆發數十起電池起火事件，最後不得不全面召回，甚至停產，除了重創商譽，損失五十四億美元，去年第四季還將全球市占率第一的寶座讓給了蘋果。