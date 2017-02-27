愛爾蘭槓川普︰稅制優不該被譴責

2017-02-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普誓言懲罰將錢囤在愛爾蘭等海外避稅天堂，不匯回美國的跨國企業。愛爾蘭投資發展局（IDA Ireland）局長夏拉罕（Martin Shanahan）表示，愛爾蘭不該因為成為跨國企業喜歡囤放現金之地而遭到譴責，愛爾蘭之所以吸引外資，是因為有良好的稅制。

夏拉罕日前接受美國ＣＮＢＣ訪問指出，愛爾蘭成功吸引大型跨國企業在此設立重要營運據點，尤其是科技和製藥公司，這是應得的。他表示：「我們擁有很具競爭力、前後一致的企業稅制，也全程參與國際在避稅方面的努力，因此我不認為，愛爾蘭有任何理由被點名。」

愛爾蘭企業稅率僅十二．五％，是歐洲最低的國家之一。美國企業稅率達卅五％，川普計畫降至十五％。

川普在競選期間呼籲跨國企業將囤放海外的大量現金匯回國內，以在美國創造更多就業機會；手上擁有大量現金的大型科技公司遭到點名。其中，蘋果握有的現金部位超過兩千億美元，Google則有近八三○億美元。蘋果因過去幾年繳稅太少，去年八月底遭歐盟執委會要求，須向愛爾蘭補繳一三○億歐元（約一三八億美元）的稅款。

但夏拉罕表示，像蘋果和臉書這類跨國企業，已為愛爾蘭和美國創造了雙贏。他指出：「美國跨國企業來到愛爾蘭，對愛爾蘭是好事，對美國跨國企業也是好事，因他們希望前進歐洲市場，希望取得歐洲市場的創新和技能，這會讓他們變得更強大，進而讓美國變得更強大。」

夏拉罕表示，美國跨國企業都希望國際化，若他們想在歐洲進行國際化，愛爾蘭會是最佳地點。

愛爾蘭的外國直接投資（FDIs）占GDP比名列全球前茅，該國成功吸引外國企業進駐，無疑將成為愛爾蘭總理肯尼三月中旬會晤川普時，兩人之間最主要的議題。