川普明國會演說 美股不安

2017-02-27

經濟若沒牛肉 漲勢恐不繼

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普在競選期間表示，將透過增加支出、大幅減稅和鬆綁監管措施來提振美國經濟，使得美股主要指數創下歷史新高。但川普的經濟計畫迄今並無具體內容，部分投資人擔心，川普週二將在國會發表首場演說，若他公布的經濟計畫內容依舊空洞無物，可能使美股的漲勢中斷。

芝加哥TD Ameritrade首席市場策略師金納漢（JJ Kinahan）表示：「如果川普週二的國會演說提供很少或完全未提要如何使美國再度偉大的細節，這可能是美股露出第一道破綻的時刻。」

自去年十一月八日勝選以來，川普光靠一張嘴，就讓史坦普五○○指數大漲十．六％，並站上歷史新高；道瓊工業指數累計漲幅更達十三．六％，並在上週創下連續第十個交易日收在歷史新高，打破卅年來的紀錄，離兩萬一千點大關僅在咫尺之距。

由於美股估值已高，很多投資人預測美股會拉回。根據路透的資料，目前史坦普五○○指數本益比約十八倍，高於長期平均的十五倍。

亞特蘭大Ridge Worth Investments資產配置主管蓋爾（Alan Gayle）表示：「在週二的國會演說，投資人希望聽到川普的具體稅改計畫，已讓全體共和黨議員或溫和派民主黨議員知悉。若市場開始質疑川普堅持承諾的能力，股市很可能拉回五％。」

投資人也關注，川普是否透露經濟計畫何時開始啟動的蛛絲馬跡。美國財長努勤上週四提出雄心勃勃的時間表，希望在今年八月完成稅改法案。

克利夫蘭Key Private銀行首席投資策略師麥肯（Bruce McCain）表示：「可能阻止股市上漲的一件事，就是川普做出某種暗示，今年無法推動稅改，市場雀躍的氣氛將消掉一些。」

此外，投資人也將觀察川普對共和黨議員力推的邊境調整稅有何看法，以及究竟要如何修正歐巴馬的「可負擔照護法（Affordable Care Act）」。

上週美國工程股和營建股回吐川普勝選後的部分漲幅，因擔心川普承諾的增加基礎建設支出計畫，可能要延至明年才推出。