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產能滿載 漢磊今年可望獲利

2017-02-16

〔記者洪友芳／新竹報導〕漢磊（3707）佈局多年的高毛利節能產品，今年展現效益，帶動目前產能利用率滿載，法人預估漢磊上半年將比去年同期成長，今年轉獲利可期。

漢磊有三座5、6吋晶圓代工廠，月產能約5-6萬片，為了跟市場的低階產品殺價競爭有所區隔，漢磊近幾年積極佈局技術門檻較高的節能技術領域，包括大電壓、大電流、耐高溫與轉換效率高的碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等寬能隙的功率半導體元件，還有超結（Super Junction）構造的功率MOSFET等。

據了解，上述這些技術門檻較高，且有專利限制，相對毛利也高，漢磊從下半年陸續小量生產，今年起積極進行產品結構優化，汰換掉低毛利產品，高毛利的功率半導體元件的量能有放大之勢，目前估約佔產能的二成，貢獻營運可期。

漢磊一月營收3.95億元，月增11%、年增14.5%，創歷年同期新高；由於目前淡季不淡，產能利用率趨滿載，法人預估漢磊今年上半年將比去年同期成長，下半年又會比上半年更好，今年轉獲利可期。

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