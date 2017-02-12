美中貿易戰一觸即發 中國評估衝擊
2017-02-12
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，中國正在應對美中貿易戰的可能，評估一旦美國把中國列為「匯率操縱國」、課徵懲罰性關稅的衝擊；中國政府多個部門本月要求對美出口較大的企業，評估中企所能夠負擔美國關稅的最高程度、中國若被列「匯率操縱國」的影響。
消息人士透露，中國政府部門正在調查的對象，包括對美國進出口和跨境收付較大的中企及在中國經營的美國企業。前中國商務部國貿與經濟合作研究院長霍建國表示，中國需要對本身情況有通盤了解，例如哪些領域比較脆弱，這樣才能預先準備，對美出口較大的企業調研，「這是合理及能夠理解的準備步驟」。
美國去年最大貿易逆差國是中國，逆差高達三四七○億美元，占貿易逆差總額近一半，排名第二至四的日本、德國、墨西哥，逆差在六三二億至六八九億美元之間，不到中國的五分之一。而中國海關總署公布，今年一月對美國出口成長十七．二％，新數據出爐可能提高美國總統川普動用關稅、匯率等各種政策來削減貿易逆差的可能。
據悉，中國已準備一連串可因應川普若掀起貿易戰的報復選項，包括對高知名度美國企業課稅、啟動對美企的反傾銷或反壟斷調查、調整美國產品採購、對美國進口產品檢驗檢疫等；以中國市場為獲利關鍵的美企，如高通、美光、蘋果、波音等，都可能成為被報復對象。
中國商務部表示，去年美國對中國發起反傾銷、反補貼調查案共廿起，年增八十一％，涉案金額達卅七億美元。高盛分析師狄爾頓認為，目前「沒有理由」相信川普會放棄對中國進口商品的限制，美中貿易緊張局勢正在升級。
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