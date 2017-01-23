辜成允摔昏迷 張安平暫代台泥董總
參加婚宴踩空樓梯 頭部撞地 正在加護病房搶救
〔記者楊雅民、姚岳宏、王冠仁、林彥彤、林惠琴／台北報導〕台泥董事長辜成允前晚赴晶華酒店參加友人娶媳喜宴，離去時不慎在樓梯處踩空摔跌，頭部撞地重傷陷入昏迷，現仍搶救中。台泥、中橡、信昌化昨下午緊急召開董事會，公告董事長住院不能行使職權，推選辜成允妹婿張安平暫代三家上市公司董事長和總經理職務，以確保公司正常運作。
據現場目擊人士說，辜成允當時正從三樓步行下樓，約快走到二樓半平台時，疑突然踩空摔跌，不巧頭部撞地，昏迷重傷。一名目擊的飯店客人說，辜的外表看不出有明顯外傷，但有流鼻血。
辜成允隨即被送往馬偕醫院救治。據該院不願具名醫師指出，辜到院時已無呼吸心跳、且當時瞳孔放大，腦部嚴重出血與水腫，該院持續努力搶救，直到狀況評估後，才在昨天下午轉院到台北振興醫院神經外科醫治。振興醫院說明，辜昨下午三時左右轉進該院，目前在加護病房救治中，有待持續觀察。
接班十三年 台泥市值翻三倍
現年六十三歲的辜成允，是已故海基會董事長、前台泥集團董事長辜振甫的次子，歷經父兄過世、與中信集團分家、集團事業瓶頸等挑戰，一肩扛起光耀「百年辜家」門楣的重任。
辜成允自二○○三年接班十三年來，台泥市值從不到六百億元飆升至最高一九六八億元，大增逾兩倍；台泥股價也由接班時約十一元，飆漲至最高四十九．八元。
辜成允接任台泥董事長後，曾開玩笑說自己沒在怕的，「我心裡住著一個狂人，面對排山倒海而來的困難，這狂人會吶喊，來吧！來吧！我看你能不能打垮我？」
二○○三年辜成允獨排眾議啟動台泥集團「鷹式改革」，砸下達二六五億佈局中國水泥市場，「比亞泥足足晚了十年」，至今，台泥已超越亞泥，去年兩岸水泥產能達近七千萬噸，是台灣第一大、中國第六大的水泥集團。
辜成允接班時，台泥合併營收僅四七五億元，二○一二年合併營收已逾一千億元規模，並連續三年寫下千億元營收規模紀錄，去年受到中國內需市場不景氣影響，合併營收縮水為八九五．七二億元。
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