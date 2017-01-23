〈台股青紅燈〉川普要拿台灣手去捶中國？
2017-01-23
從川普當選以來，台灣就感受到來自川普團隊無比的關愛，從川普與蔡英文通電話、以台灣稱呼我們國名，甚至川普閣員有人建議，要在台灣駐防美軍，台灣在美國老大哥心中的地位，瞬間彷彿回到美中冷戰時期，這是過去40多年來從未發生的事，深宮怨婦突然翻紅變老大新寵，對台灣是福是禍，大家可要冷靜深思。
川普的競選政見主軸是親俄仇中，因為中國是美國最大貿易逆差國，又是美國最大債主，要把美國的經濟不振與失業問題，全歸咎到中國頭上，不用太學院派的嚴謹分析，這套說法像白居易的詩，淺顯到婦孺皆懂。川普上台後，要落實競選時政見，一定要先對中國出幾招，來安頓取悅廣大的美國農工選民，最省事的方法，就是用快變國際孤兒的台灣來對付中國。
要用台灣來激怒中國實在太容易了，不要說銷售武器或派軍駐防台灣，只要川普嘴巴多說幾次台灣這個字，中國就受不了暴跳如雷，因為自卡特以來的美國總統，總是把台灣這字視為禁忌，在日漸強大的中國面前，美國總統對台灣是視而不見的，只有川普知道台灣在美中矛盾問題中的戰略用處，還未上台就先打台灣牌搞翻北京當局，只是台灣要如何在兩大強權之間遊走生存，是我們未來幾年最嚴酷艱難的課題。
燕太子丹要荊軻去刺秦王，明知此去必無生還機會，太子丹奉荊軻為上卿，安排他住最好的屋子，每天問安，供應太牢具（牛、羊、豕三牲具備）等級的美食，車馬美女隨他享受。美國今天突然改變40多年來對台灣的態度，友善得令人害怕，就像太子丹要荊軻去送死一樣，也是先送上醇酒美人，我們不該得意忘形，後面恐怕會有一個更大的危機在等著我們。
（紅布朗）
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