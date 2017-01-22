駐美代表︰互利共贏 讓台美關係更偉大
2017-01-22
〔駐美特派員曹郁芬、記者李欣芳／綜合報導〕美國新任總統川普就職，駐美代表高碩泰昨在華府表示，美台在台灣關係法和六項保證的堅實基礎上繼續發展，是互利共贏，可長可久的關係，「絕對沒有棋子、籌碼的問題」，美台會繼續強化雙邊關係，並共同追求亞太地區的穩定繁榮，「一起讓美台關係更偉大」。
率團前往華府參加川普就職大典的前行政院長游錫堃表示，他和川普交接團隊資深顧問佛訥見面時直接問「台灣會不會被川普出賣？」佛訥明確回答「美台之間有台灣關係法，要如何出賣？何況還有國會這一關，台灣不必過度擔心。」游錫堃認為，川普總統上任後，大家不妨多看他的行為。
游錫堃一行人十九日拜會了傳統基金會、二○四九計畫室和全球台灣研究中心等智庫，有機會和佛訥、小布希時代的前副國務卿阿米塔吉、亞太副助卿薛瑞福等深入交談。據悉，游錫堃一行人也於十九日拜會歐巴馬政府的資深官員，趕在歐巴馬政府卸任前，代表台灣人民對其促進美台關係和友誼所做的努力致意。
游錫堃表示，他也問阿米塔吉，「川普就職後，台灣應做哪些努力？」阿米塔吉回答，台灣有很多機會，也有不少挑戰。
嘉義縣長張花冠則說，這次見到的大多是對台灣友好的智庫和議員，川普總統和過去歷屆美國總統比較不一樣，比較友善開放，台灣的契機也在這裡。
她認為，用「出賣」形容川普上任後可能的對台作為不太好，以互利為基礎才是永久的，歷任美國總統做的都是為美國最大利益，也對台灣有利，而中國這幾年悄悄崛起，對很多國家形成威脅，台灣對美國來講不會形成威脅。
游錫堃一行昨天上午到國會山莊出席川普就職大典，下午與華府僑界領袖座談，傍晚則與近四百名大華府地區僑胞在晚宴中熱烈互動。
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