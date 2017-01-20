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安撫中國？鴻海將在深圳設新廠
2017-01-20
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日經新聞報導，川普貿易政策引發中國和美國緊張情勢升溫之際，中國政府擴大施壓台灣鴻海集團在當地投資，促使鴻海計畫在深圳再設立協助蘋果打造新產品原型機的生產基地，新廠考慮緊鄰蘋果深圳的研發中心；而鴻海（2317）董事長郭台銘原本受邀參加川普總統今日就職典禮，也在中國官方指示下婉拒出席，但郭董據信仍期待未來能和川普會面。
日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）18日引述消息報導，鴻海計畫在深圳設立新廠，緊鄰蘋果規劃於深圳設立的研發中心，「鴻海目標在這個新廠區可更能協助蘋果打造新品原型」。
知情人士指出，蘋果執行長庫克去年10月訪問深圳時，宣布將在當地設立研發中心、於今年開幕，以和中國製造夥伴更緊密合作，當時鴻海就開始考慮跟著在深圳設立新工廠；目前，鴻海正在研究如何取得興建新廠的土地，但鴻海不願回應相關報導。
報導指出，在iPhone今年邁入十週年之際，鴻海於深圳廠區已在開發和測試新產品，最近試著為將推出的新產品建立無線充電模組。
報導說，川普去年11月當選美國總統以來，美中貿易戰可能性大增，鴻海投資持續周旋在兩大國之間。郭台銘商請日本軟銀集團（SoftBank）社長孫正義去年12月初和川普會面時，代為傳達將在美國投資70億美元、創造5萬個就業機會的計畫。
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