桃園掩埋場太陽光電發電系統 大同奪標
2017-01-18
〔記者李靚慧／台北報導〕大同（2371）爭取地面型太陽光電系統再下一城，繼去年於台北市福德坑環保復育公園建造全台首座垃圾掩埋場太陽能電廠後，昨再度標得桃園市公有掩埋場太陽光電發電系統建置案，該利多讓大同昨日盤中股價一度攀至13.5元新高。
大同董事長林蔚山、總經理林郭文艷昨與桃園市政府簽約，該案涵蓋範圍包括桃園市新屋區永興及後庄掩埋場、楊梅區員本掩埋場、中壢區水尾及內厝掩埋場等5處案址。總建置容量預計3MWp（百萬瓦），每年發電量可達328.5萬度，減碳量1735公噸，約近4.5座大安森林公園的二氧化碳吸收量，是目前全台最大的掩埋場土地活用建置太陽能光電系統案。
大同去年7月甫得標台北市福德坑掩埋場太陽光電發電系統，並在上週二（10日） 完成掛錶併網。林郭文艷指出，福德坑案在去年9月設計規劃後進場施工，工程本體僅花費3個月時間，就完成容量近2MWp的台灣首座掩埋場太陽光電系統建置。今年大同將以福德坑的建置經驗，投入桃園市公有掩埋場太陽光電系統的建置。
近期漲勢凌厲的大同，昨日股價呈現大幅震盪走勢，開盤後一度上漲至13.5元新高，但尾盤下跌0.15元，以12.95元收盤，跌幅1.15％；不過，昨日外資仍大買2萬5525張，總計1月9日以來，外資累計買超張數逾16萬5000張。
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