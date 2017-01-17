砸巨資扶植半導體 中國引疑慮
〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，半導體被視為中國產業的關鍵拼圖，中國政府已砸下巨資扶植國內半導體產業，並且鼓勵國內業者加快海外併購速度，以快速取得關鍵技術；但因為中國的動作太大，引起美國為首的西方國家疑慮，並予以阻擋。
中國政府已公布一項1500億美元的扶植國內半導體產業計畫，預定2025年前，把中國製晶片的國內市占率提高到70%。中國每年進口半導體的金額多過石油，上述投資規模之大，反映中國對於半導體產業受制於人的嚴重焦慮。
但美國擔憂，中國對半導體產業巨額投資將扭曲市場，扼殺美國國內產業，蠶食美國的領先優勢，且還會危及美國國安。美國白宮科技顧問委員會本月稍早在致歐巴馬總統的信函中就寫道：「中國在半導體產業的政策，將對美國半導體創新和國安構成威脅。」
據顧問業者貝恩（Bain & Co）統計，中國每年消費半導體逾1000億美元，占全球出貨量的近3分之1，其中僅6%至7% 是中國自製，其他全靠進口。
為了提高自製晶片比重，降低對進口的依賴，麥肯錫顧問公司估計，中國在逾15省投資了130座半導體製造廠，但這種亂槍打鳥式的投資策略，產生大量技術層次不高的半導體公司。不過中國已學得教訓，開始對半導體業進行整併，企圖將資源集中，以提高技術和競爭力。例如，紫光集團去年7月就合併武漢新芯。
中國企圖拉近差距的另一方式，就是鼓勵國內業者加快海外併購速度，包括紫光集團斥資230億美元想併購DRAM大廠美光等，卻因為動作太大，引起美國為首的西方國家提高警戒，並予以阻擋，使得中國想晉身為半導體大國的野心受挫。
Bernstein Research半導體分析師李馬克（Mark Li）表示，想在美國買先進技術將越來越困難，但中國會不斷地嘗試。
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