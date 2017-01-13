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綠委提TRF一行為一罰 金管會支持

2017-01-13

〔記者王孟倫／台北報導〕民進黨立委江永昌等人連署提案，要求金管會就人民幣TRF（目標可贖回遠期契約）等高風險衍生性金融商品缺失，採「一行為一罰」；金管會主委李瑞倉昨表態支持，認為金融重大缺失須採取更嚴謹規範，已著手研議相關細節。

江永昌上週在立法院召開TRF爭議協調會，除了確認金管會對上述提案要確實執行，也要求對不當銷售的責任缺失比例及相關糾紛處理，應設置專責、專業機構等。

江永昌指出，TRF投資人動輒損失數千萬至數十億元，但金管會採「一次性統包式裁罰」，僅裁罰二百萬至一千萬元，與投資人損失相較，「不僅顯不相當，更難以嚇阻違法」，且遭裁罰的銀行皆有鉅額獲利；因此，提案要求金管會對銀行銷售TRF，有違反內控內稽、違法銷售、提供不實董事會議紀錄、虛假財報、一條龍服務等，須採「一行為一罰」。

對此，李瑞倉表示，正在研議銀行重大缺失採取「一行為一罰」，立委也有相關提案，金管會的態度是支持的。金管會副主委鄭貞茂也說，之前幾波懲處，主要以銀行未能建立或落實內稽內控而開罰，若未來業者有多項不同缺失，將研議分開懲處。

TRF為外匯選擇權的衍生性金融商品，不少投資人因人民幣TRF而慘賠，並爆出銀行不當銷售問題，金管會已四度開罰，總計十七家銀行遭罰七千六百萬元。

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標題：綠委提TRF一行為一罰 金管會支持


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