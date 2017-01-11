台積電上季營收超標 去年EPS估12～13元
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第四季營收超過財測，續創單季新高，去年營收達9479.38億元，年增12.4％，也創歷史新高。法人預期單季獲利將創新高，全年每股盈餘約12元至13元，今年調高股息在望。
台積電昨公布去年12月合併營收約781.12億元，月減16％、年增33.9％，雖是近5個月最低，但因受惠高階智慧型手機比預期好，高畫質電視與電競市場需求也不錯，供應鏈庫存量低，加上匯兌有利因素，帶動第四季合併營收達2622.27億元，超越財測目標約2550億至2580億元區間，並從原預估較第三季減少0.9％至2％變為季增0.69％。
今年可望調高股息
受總體經濟影響，台積電去年初原估全年營收成長5％至10％，但因客戶對晶圓代工需求較預期佳，台積電於去年下半年上修全年營收，以新台幣計算，可年增11％至12％，實際達9479.38億元歷史新高，年增12.4％，也超越財測目標。今年營收預計超過1兆元。
台積電明召開法說會，將公布去年第四季財報與展望今年景氣，深受市場矚目，董事長張忠謀是否會延續去年第一季出席法說會，也受法人期待；法人預期，台積電去年前三季稅後淨利達2340.47億元，約達股本的9成，每股盈餘9.03元，第四季因剛量產的10奈米製程會影響毛利下滑，但單季仍有機會創新高，全年將賺超過1.2個股本的歷史新高，每股盈餘約12元至13元。
半導體庫存水位正常
對於未來營運與配發股利，台積電財務長何麗梅多次指出，估今年毛利率仍維持50％上下，2016年至2020年營收可維持5％至10％的年複合成長率，這會帶動自由現金流量逐漸提高，台積電配發給股東的股利會逐年持續提高。去年已由每股4.5元提高至6元，今年可望再提高。
展望今年第一季，雖逢農曆過年、工作天數減少與傳統淡季，但半導體庫存水位正常，台積電甫量產的10奈米製程將於第一季貢獻營收；加上16奈米、28奈米製程訂單需求也佳，除了通吃蘋果與非蘋手機陣營客戶，電競、虛擬實境（VR）、資料中心等高效能運算應用需求強勁，外資法人估台積電今年第一季營運將優於季節性水準，營收可望約季減4％至6％。
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標題：台積電上季營收超標 去年EPS估12～13元
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